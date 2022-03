Laura Torrisi ha deciso di esagerare e ha pubblicato uno scatto pazzesco su Instagram: l’attrice in bikini è spettacolare.

Laura Torrisi è senza il minimo dubbio una delle attrici più amate dell’intero panorama italiano. La nativa di Catana si fece inizialmente conoscere dal grande pubblico prendendo parte al ‘Grande Fratello‘ e uscendo in semifinale. L’anno dopo la classe 1979 iniziò la sua carriera nel mondo del cinema prendendo parte al film ‘Una moglie bellissima’ di Leonardo Pieraccioni.

Con il regista, la siciliana ha avuto una storia d’amore intensa e passionale finita poi nel 2017: dalla loro unione è nata la piccola Martina. In questi mesi, la Torrisi ha lasciato il suo pubblico con il fiato sospeso in virtù delle sue condizioni di salute. La catanese soffre di endometriosi, una malattia che causa diversi dolori. Nonostante le difficoltà, l’attrice è sempre una bomba provocante. I suoi scatti sui social network fanno girare la testa: poco fa ha arricchito il suo profilo con un’immagine splendida.

Laura Torrisi in bikini, che décolleté: tutto in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura, questo pomeriggio, ha fatto svenire i suoi ammiratori pubblicando uno scatto stupefacente. L’attrice è pronta per godersi il sole in questa magica giornata primaverile: stando a quanto ha scritto in didascalia, ci sono già 26 gradi. La siciliana in costume è un qualcosa di inebriante: il suo fisico è sempre uno spettacolo impressionante.

Il bikini è minuscolo e fa una fatica incredibile nel contenere il suo décolleté. Il davanzale così in bella mostra rompe gli schermi degli smartphone. Boom di likes e di commenti, con 53mila cuoricini giunti in brevissimo tempo. Tra gli innumerevoli complimenti, c’è anche chi ne approfitta per dispensare consigli. “Mettiti la crema e proteggi il tuo fantastico corpo”, ha scritto un utente visibilmente preoccupato. “Tra le donne più sensuali d’Italia. Orgoglio italiano”: questo è probabilmente uno dei complimenti più belli che ha ricevuto.