Sono uscite allo scoperto alcune indiscrezioni sul passato di Gigi Buffon. A parlarne è stata Valentina Baldini ex moglie del calciatore Riccardo Grande Stevens e attuale moglie di Andrea Pirlo

Valentina Baldini è l’attuale moglie del centrocampista Andrea Pirlo. I due si sono conosciuti nel 2014 e da quel momento sono diventati inseparabili. Hanno avuto due gemelli e il 14 marzo 2022 hanno deciso di convolare a nozze.

Prima di Andrea, Valentina Baldini è stata legata per diverso tempo al finanziere Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo, storico legale di Gianni Agnelli. Poco dopo la rottura, lei ha conosciuto Pirlo. “Prima d’allora – ha detto la Baldini in un’intervista rilasciata al Corriere – non sapevo chi fosse. Pensavo avesse un altro cognome“.

Valentina Baldini shock su Gigi Buffon: “Dopo la rottura venne da me…”

Gli anni dal 2012 al 2014 furono per la Juventus una vera e propria soap opera. Ci furono diversi scandali e molte coppie storiche del club scoppiarono definitivamente I primi separarsi furono proprio Valentina Baldini e Riccardo Grande Stevens, allora presidente della squadra. Dopo poco tempo fu la volta di Andrea Pirlo che lasciò la moglie Deborah Roversi per legarsi a Valentina. Ma sicuramente la separazione che più di tutti fece scalpore fu quella tra il portiere Gigi Buffon e la moglie Alena Seredova; la rottura avvenne, come tutti sanno, a causa del tradimento di lui con Ilaria D’Amico.

Nell’intervista rilasciata al Corriere, Valentina parla proprio di quel periodo rivelando alcuni retroscena inaspettati. Pare infatti che dopo la fine del matrimonio con la Seredova, visto il periodo di burrasca che stava attraversando, Gigi Buffon, avendo bisogno di un posto dove appoggiarsi temporaneamente, decise di trasferirsi a casa dell’amico Riccardo. L’ex moglie di lui ricorda quei giorni così: “Mi chiamava per chiedermi la password del WiFi, era una telenovela. Eravamo tutti sui giornali e io sui giornali prima non c’ero mai stata“. Quel periodo non durò a lungo e poco tempo dopo arrivò anche la fine del matrimonio tra Riccardo e Valentina.