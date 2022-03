Katia Ricciarelli, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha parlato molto della sua avventura al Grande Fratello Vip ma anche della sua lunghissima vita e la sua carriera

Katia Ricciarelli, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, ha avuto modo di riassumere quella che è stata la sua esperienza nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa è stata tanto odiata ma anche tanto amata, il suo carattere qualcuno lo ha apprezzato, molti altri invece l’hanno attaccata per alcune esternazioni razziste a cui si è lasciata andare.

Katia, infatti, è stata spesso attaccata per delle cose che ha detto alle Principesse, che non essendo italiane si sono viste spesso prese di mira dalla cantante lirica per questa cosa. Infatti, appena si è ritrovata ad affrontare la sua prima nomination, è stata eliminata dal reality con una percentuale davvero molto alta.

Katia Ricciarelli dopo il GF Vip parla a Verissimo: “Ecco perché sono sparita”

Katia, appena è uscita dalla casa, è sparita dalla circolazione per diverso tempo. E infatti non è stata neanche ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo come succedeva a tutti gli eliminati. Nel corso dell’ultima puntata della Toffanin, la Ricciarelli è finalmente arrivata in studio per una intervista e ha svelato il motivo della sua assenza dalla televisione.

“Ora posso dirlo: ho beccato il covid. Sono uscita dalla casa, dopo essere stata rinchiusa per mesi lì dentro, mi sono chiusa in casa mia per il virus. L’ho scoperto proprio qui, dovevi intervistarmi e mi avete fatto il tampone dietro le quinte, dove ho scoperto di essere positiva. Mi avete rimandata a casa dove ho fatto la quarantena” ha rivelato. “C’è qualcuno che ha addirittura ipotizzato che io avessi litigato con Alfonso Signorini, ma come posso fare una cosa del genere? Io lo adoro, lui è bravissimo“.

Dunque, è questo il motivo per cui Katia è sparita dalla circolazione per settimane. L’importante è che sia tutto passato: le cose, adesso, vanno decisamente meglio ed è tornata alla sua vita di sempre.