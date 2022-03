“Verissimo”, Rudy Zerbi lancia la bomba sulla Celentano: “Abbiamo avuto una storia”

I due colleghi di banco di “Amici” si conoscono da molto prima che iniziassero a lavorare insieme in tv, lo hanno svelato a Silvia Toffanin.

Ieri sera è andata in scena la seconda puntata di “Amici” preceduta però nel pomeriggio da un’intervista doppia dei due amici e colleghi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono messi a nudo a Silvia Toffanin che li ha interrogati durante il suo spazio su Canale 5.

Per la prima volta in assoluto i maestri hanno rivelato di conoscersi da molto prima di lavorare in tv, un’amicizia che dura da anni e ha scioccato la stessa conduttrice. Sentiamo le loro parole ed il racconto inedito messo sul tavolo.

Come si sono conosciuti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

“Ci stiamo divertendo molto, ironizziamo e siamo molto simili io e lui“. Così la Celentano ha rotto il ghiaccio sul suo “rapporto” con Zerbi. Incalzati però dalle domande della Toffanin hanno ammesso anche di conoscersi da molto prima di iniziare questa avventura televisiva insieme.

“Siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, nessuno immaginava che avremmo fatto televisione e Amici insieme. Siamo quasi mezzi parenti“. Ha confessato l’insegnante di canto.

Incalzato poco dopo proprio dalla Celentano che ha precisato: “Ci siamo conosciuti tramite la sua ex moglie“. Il collega però ha subito preso la parola puntualizzando, in modo ironico, “Diventata ex perché poi io e lei abbiamo avuto una storia“.

“Questa battuta la fa sempre, per fortuna per me non è così“, ha replicato la coreografa per zittire ogni pettegolezzo. Ammettono anche di avere due caratteri forti ma proprio per questo cercano di conciliarsi per realizzare un lavoro pulito e perfetto per la loro squadra in cui credono moltissimo.

Dunque nessuna relazione clandestina tra i due ma solo una conoscenza comune che li ha fatti incontrare molti anni addietro e che oggi, a distanza di tempo, li ha riuniti sotto lo stesso talent Mediaset.