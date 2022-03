Il programma condotto da Alberto Matano non è andato in onda, con grande stupore di tutti. Scoppia la bufera in Rai. Ecco cosa è accaduto

Venerdì 25 marzo è saltato il consueto appuntamento con il programma condotto dall’acclamato Alberto Matano, La vita in diretta. Lo stop è stato imposto dalla Rai e il conduttore ha dovuto piegarsi alla volontà dei vertici di viale Mazzini. Ma vediamo qual è il vero motivo che ha portato a prendere questa drastica decisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Matrimonio a prima vista 8”, la crisi per una coppia sembra inevitabile: “Penso che tu non sia la persona giusta”

La vita in diretta è il programma di punta della programmazione di Rai1. E’ in assoluto uno dei programmi più seguiti ed amati e questo è principalmente merito del suo conduttore, il bravissimo Alberto Matano che giorno dopo giorni conquista e tiene incollati allo schermo migliaia di italiani.

La Vita in diretta non va in onda. La Rai ha deciso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Caterina Balivo scende in campo per un nuovo progetto solidale: avete visto i suoi leggings leopardati? – FOTO

La decisione è arrivata nella giornata di venerdì 25 marzo quando inaspettatamente è saltato il consueto appuntamento pomeridiano con La vita in diretta. Il programma è tra i più seguiti in assoluto della rete ammiraglia Rai e in particolare, da quando la conduzione è stata affidata totalmente al giornalista e conduttore calabrese, lo share è salito vertiginosamente arrivando a picchi mai raggiunti prima.

Allora per quale motivo la Rai ha preso tale decisione? A rispondere a questa domanda è stato direttamente il padrone di casa che durante la puntata di giovedì 24 marzo ha annunciato: “domani non andremo in onda per via di un importante appuntamento con Papa Francesco“. Matano si riferiva alla messa speciale che il pontefice ha celebrato nella Basilica di San Pietro per la ‘consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria’. Una celebrazione che vuole essere anche un appello di pace affinché il conflitto tra i due Paesi possa finire al più presto. Sarebbe quindi questo il solo motivo dell’interruzione improvvisa della trasmissione che adesso tornerà ad andare in onda regolarmente.