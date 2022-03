“L’isola dei famosi”. Ilary Blasi, la mano tesa verso Barbara D’Urso: la rivoluzione sta per arrivare a Mediaset

“L’Isola dei famosi”. Ilary Blasi è partita molto bene con il popolare reality di sopravvivenza. Mediaset vorrebbe approfittarne per “trainare” anche il programma di Barbara D’Urso

La sedicesima edizione de “L’Isola dei famosi” è partita poco più di una settimana fa, precisamente lo scorso 21 marzo. A prederne le redini è Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo ma sono stati apportati significativi cambiamenti.

Addio all’inviato Massimiliano Rosolino. Il campione di nuoto ha ceduto il suo posto ad Alvin. Anche in studio gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sono stati sostituiti da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I primi dati relativi agli ascolti sembrano premiare la presentatrice romana e la sua rinnovata squadra. La puntata d’esordio è stata seguita da 3.236.000 milioni di telespettatori con il 23.3% di share, ben due punti in più rispetto alla prima puntata dell’anno precedente.

“L’Isola dei famosi”. Mediaset prende un’importante decisione che riguarda Barbara D’Urso

Contestualmente a “L’Isola dei famosi” (Canale 5), è in attività anche un altro celebre reality di Mediaset, “La pupa e il secchione”. Il programma è condotto da Barbara D’Urso e va in onda tutti i martedì sera su Italia 1.

Non solo, è possibile vedere una breve striscia riassuntiva ogni giorno intorno alle 13; inoltre, la stessa D’Urso gli dedica un ampio spazio sulla rete ammiraglia durante il suo salotto pomeridiano “Pomeriggio Cinque”.

Mediaset ha deciso di puntare sul gioco di squadra e, forte del grande successo del reality presentato da Ilary Blasi, si è deciso che “La pupa e il secchione” godrà di maggiore visibilità approdando anche su Canale 5.

Come riferito dal sito davidemaggio.it, ogni lunedì e giovedì notte verrà ritagliato un segmento per trasmettere una versione in pillole della trasmissione di Barbara D’Urso.

“L’Isola dei famosi” chiuderebbe così in un orario leggermente anticipato proprio per poter permettere agli spettatori di essere informati su quanto sta accadendo anche nell’altro popolare reality.