Standing ovation per Cesare Cremonini al Festival di Sanremo, insieme a lui c’era la donna della sua vita: chi è?

Cesare Cremonini ha appena compiuto 42 anni ed è pronto ad iniziare un tour senza precedenti. La ragazza del futuro è il nuovo album che non vede l’ora di presentare e cantare insieme ai fan. Alcune date sono già sold out, gli stadi si stanno preparando per accoglierlo nel migliore dei modi.

Intanto, il pubblico lo ha seguito ed ammirato nel corso di una serata di Sanremo 2022, dove il cantante è stato ospite ed ha dato vita ad uno spettacolo strepitoso. Sui social non ha perso occasione di condividere con i fan alcuni scatti dell’evento e tanta gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che non hanno potuto fare a meno di elogiarlo.

Cesare Cremonini, la rivelazione su Sanremo: tutto è stato possibile grazie a lei

Dopo il grande successo di Sanremo, Cesare Cremonini si è reso disponibile a rilasciare interviste per alcuni giornali. A Vanity Fair ha raccontato cosa è successo dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, dove il cantante si è esibito per la prima volta ed ha spiazzato tutti, grandi e piccini.

In particolare ha sorpreso lei, la donna della sua vita, colei che le sta accanto fin dal primo giorno della sua vita e della sua carriera. Stiamo parlando di sua madre riguardo alla quale ha raccontato: “Com’era Cesare bambino? Irrequieto, sensibile. Scrivevo poesie anziché studiare. E mia madre, convinta nascondessi chissà quanti problemi e segreti, sequestrò tutti i miei fogli per far analizzare a un esperto la mia grafia. Quando le dissero che non c’era nulla di strano ci rimase male”.

Poi ha continuato: “Mentre andavo a letto, la notte dell’esibizione del Festival, l’ho chiamata perché volevo capire come fosse andata sul serio. Sanremo è di tutti, un’istituzione, è Raiuno, ma è anche una cattedrale legata a quella generazione. Così le ho detto: “Mamma, stasera sul palco dell’Ariston tuo figlio ha preso una standing ovation. Forse adesso può fare il cantante, che dici?”.

Cesare Cremonini è uno dei cantanti più amati dagli italiani, prima con i Lunapop e poi da solo ha realizzato il suo più grande sogno: fare musica.

Arrivato all’età di 42 anni ha tante esperienze da raccontare e ancora tanti progetti da portare avanti, l’artista non smetterà mai di stupire se stesso e i fan che lo supportano da sempre.

