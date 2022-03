Emma Marrone non riesce proprio a trattenersi: “sì, è decisamente foxxuto”

Emma Marrone non riesce proprio a trattenersi e finisce per sfogarsi con i fan: la foto postata sui social è la prova del suo stato d’animo

Tra le doti che contraddistinguono la bellissima Emma Marrone, quella che i followers sembrano apprezzare maggiormente è la sua grinta. La stessa grinta che, nel lontano 2012, la portò ad esibirsi sul palcoscenico di Amici con “Bella senz’anima“, ad una settimana dalla rottura con Stefano De Martino.

Proprio in quell’occasione, la salentina dimostrò un carattere ed un temperamento che mai erano emersi prima d’ora. Lo stesso carattere che Emma, stando alle sue pubblicazioni social, mette in campo all’interno di qualsiasi iniziativa che sceglie di intraprendere.

Talvolta, però, anche la Marrone diviene preda dello sconforto, specie quando si tratta di portare a termine attività che non le piacciono. Ne sono una testimonianza le sue ultime Instagram stories, da cui traspariva l’umore nero della cantante.

Emma Marrone non riesce proprio a trattenersi e si sfoga con i fan: “sì, è decisamente foxxuto”

L’inizio della settimana è, nella maggior parte dei casi, un evento a dir poco traumatico agli occhi delle persone comuni. Eppure, anche per i vip la situazione non appare essere poi così distante. La celebre Emma Marrone, artista da oltre 5 milioni e mezzo di seguaci, proprio quest’oggi ha voluto condividere con il pubblico il proprio pessimo umore.

Come si evince dalle Instagram stories pubblicate dalla salentina, la sua giornata, anche alla luce del maltempo, sembrava iniziata sotto cattivi auspici. Il tutto è poi proseguito nel pomeriggio, quando la cantante, nel tempo libero dai suoi impegni professionali, si è dedicata alle pulizie di casa.

Attraverso uno scatto in cui ha immortalato l’aspirapolvere ed altri attrezzi per la pulizia, Emma ha inteso comunicare tutto il proprio malcontento. “Sì, è decisamente un foxxuto lunedì“, ha scritto l’artista nella didascalia, lanciando un messaggio che i suoi sostenitori non avranno mancato di condividere.

Emma, che il pubblico apprezza proprio per la sua spontaneità, non manca di ritrarsi anche in quelle banali faccende domestiche che la rendono ancora più simile ai suoi numerosi fan. Il segreto della salentina, d’altronde, è proprio l’autenticità che, in oltre dodici anni di carriera televisiva, si è rivelata essere il suo biglietto da visita.