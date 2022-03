Flavio Insinna, messaggio senza precedenti in diretta a L’Eredità: il pubblico si è sciolto di fronte al gesto del conduttore…

Esuberante e grintoso come suo solito, Flavio Insinna ha accolto il pubblico de L’Eredità con il sorriso anche durante la puntata di oggi, martedì 29 marzo. L’affetto incondizionato dei telespettatori non è mai venuto meno in oltre vent’anni di trasmissione, merito della bravura dei conduttori che si sono susseguiti al timone del format.

Affiancato dai professori Andrea Cerelli e Samira Lui, il presentatore romano sembra perfettamente a proprio agio al timone de L’Eredità. Questa sera, tra l’altro, l’appuntamento con il quiz game si è aperto in una maniera decisamente inconsueta. Insinna, che ha fatto un annuncio clamoroso, non ha mancato di commuovere gli spettatori.

Flavio Insinna, messaggio senza precedenti in diretta a L’Eredità: travolto dall’emozione

Il successo del quiz game di Rai 1 è dovuto non solo alla struttura stessa del format – che da anni continua a raccogliere sostenitori -, ma anche all’immenso lavoro che la squadra di Flavio Insinna porta avanti dietro le quinte. Durante la puntata di oggi, martedì 29 marzo, il conduttore ha pensato bene di rendere omaggio ad uno dei membri della troupe de L’Eredità.

“Auguri alla piccolissima Giulia, che oggi compie tre anni!“, ha annunciato il padrone di casa, facendo scattare un applauso fortissimo da parte dei presenti. Insinna, visibilmente commosso, ha poi proseguito il suo discorso con queste parole: “dobbiamo festeggiare questa bambina che fa parte della famiglia de L’Eredità“.

Un inizio di puntata sicuramente non casuale per Insinna, che dal giorno dello scoppio della guerra in Ucraina non fa che ricordare ai telespettatori la necessità di perseguire la pace. Con questo messaggio di amore e di speranza, il conduttore ha indubbiamente voluto lasciare un importante insegnamento al suo affezionato pubblico.

“I bambini, ricordiamolo, dovrebbero solamente sorridere e giocare“, ha chiosato Insinna, mentre i presenti non smettevano di applaudire alle sue affermazioni. Dopo questo dolcissimo siparietto, il presentatore ha dato il via alla scoppiettante gara tra gli sfidanti, che ha come sempre avuto luogo senza esclusione di colpi.