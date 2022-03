Ilary Blasi, sapete quanto ha speso per vestirsi in una delle puntate de “L’Isola dei famosi”? La verità è molto interessante

Ilary Blasi è tornata sul piccolo schermo più carica che mai. Messe da parte le insinuazioni sul gossip che la davano in crisi con il marito Francesco Totti, è di nuovo in prima serata, su Canale 5, con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, de “L’Isola dei famosi”.

Tra gag, risate e qualche piccolo battibecco, il reality comincia ad entrare nel vivo anche se il cast di naufraghi non è ancora al completo. All’appello, infatti, mancano i fratelli Tavassi che nemmeno ieri sera hanno fatto il loro ingresso per motivi che non sono stati resi noti.

Ilary come sempre sfoggia look che si fanno notare e di puntata in puntata osa sempre di più. Sapete quanto costano i suoi outfit per “L’Isola dei famosi”? Ve ne descriviamo uno.

Ilary Blasi, anticonformista anche nel look: cifre e non solo

Ilary Blasi non ha paura di osare anche nel look a “L’Isola dei Famosi” 2022, e se nella prima puntata ha indossato una sorta di coroncina di strass, “come omaggio” come lei stessa ha rivelato, nella seconda puntata, invece, è andata anche oltre.

Ha scelto il viola, il colore che nel mondo dello spettacolo ed in tv, spesso viene evitato per scaramanzia. La moglie di Totti non crede a queste cose e così ha sfoggiato un bellissimo completo in questa tinta: abito in retina e blazer abbinato.

Si tratta di un total look marcato Patrizia Pepe con scarpe color lavanda che richiamano gi indumenti. Sapete quanto costa tutto questo? Una cifra che sorprende tutti. 368 euro per tutto il coordinato della stilista scelta dalla Blasi a cui si aggiungono le scarpe, un po’ più care: 550 euro.

Somme non accessibili a tutti ma non di certo esasperate e proibitive come avviene in alcuni casi. Ilary ha dimostrato ancora una volta che è, in fin dai conti, una di noi. Una donna che non ama gli eccessi, che è vera e spontanea anche davanti alla telecamera ed il pubblico la ama proprio per questo.

Anticonformista in tutto, la conduttrice Mediaset va oltre i luoghi comuni. Non bada al viola come colore da evitare, sceglie una griffe italiana e senza cifre esorbitanti. Un grande applauso a lei!