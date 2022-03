Benessere a tavola: cosa sono i macros e a cosa servono

Per una corretta alimentazione è necessario conoscere i macro alimenti, chiamati brevemente anche macros. Scopriamo le loro caratteristiche e funzionalità.

Cosa sono i macronutrienti? Come lascia intendere il nome, all’intero dei macros rientrano tutti quegli alimenti introdotti in grande quantità durante tutto l’arco della giornata. Il loro apporto nutrizionale è elevato e rappresenta la principale fonte energetica per il corretto funzionamento dell’organismo in ogni sua fase, dal semplice sostentamento quotidiano alla ricomposizione corporea in termini di percentuale di massa magra, muscolare e grassa.

I macronutrienti si suddividono in tre grandi categorie:

i grassi (o lipidi)



le proteine (o protidi)

i carboidrati (o glucidi)

Dal loro bilanciamento (il fabbisogno giornaliero richiede specifiche percentuali diverse a seconda del macro, nasce l’energia per il corpo. Vediamo nel dettaglio qual è la principale funzione di ogni singolo macro alimento e qual è in linea generale la giusta combinazione per mantenersi sani e in salute con un regime equilibrato.

Macronutrienti a tavola: la combinazione vincente di grassi, proteine e carboidrati

grassi: questo macro nutriente libera la propria energia più lentamente rispetto agli altri due, ma ne apporta molta di più, circa il doppio (9 Kcal per grammo), energia essenziale durante le ore di riposo e/o digiuno.



proteine: questo macro alimento ha una funzione perlopiù plastica. Essenziali per il sostentamento dell’organismo, dalla struttura delle unghie a quella dei capelli, le proteine sono essenziali per il corpo durante ogni sua fase cellulare, dalla creazione dei tessuti al loro mantenimento e ricostruzione. Con circa 4kcal per grammo, la loro funzionalità è generalmente plastica.



Carboidrati: 4cal per grammo anche per i carboidrati, fonte di energia primaria per il nostro organismo

In linea generale si consiglia di consumare giornalmente