Si è tenuta la commemorazione in memoria del Principe Filippo, segnata da un colpo di scena clamoroso che ha mandato in tilt la Royal Family.

Era il 9 aprile 2021 quando Filippo si è spento. Una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della Regina Elisabetta e di tutta la Royal Family. A distanza di un anno da questa scomparsa, si è tenuta la cerimonia commemorativa in suo omaggio vedendo i Royal inglesi riuniti.

In scena al Castello di Westminster, a partire dalle ore 12,30 di oggi, 29 marzo, si è ricordato il marito della Sovrana, deceduto lo scorso anno a 99 anni.

Se ai suoi funerali avevano potuto prendere parte un numero ristretto di persone, per via dell’emergenza sanitaria, quest’anno alla cerimonia hanno partecipato all’incirca 1800 persone. La Regina Elisabetta in prima linea non è mancata alla funzione in ricordo del marito a cui è stata legata per grande parte della vita.

Nonostante i recenti problemi di salute a fatto di tutto per prendere parte all’evento, tornando così a mostrarsi in pubblico dopo settimane in cui era rimasta ferma, cancellando gli impegni ufficiali. Vestita di verde scuro, con il bastone alla mano, sul suo volto si sono lette le forti emozioni vissute: conosciuta per il suo temperamento forte, i suoi occhi lucidi hanno catalizzato l’attenzione.

A sostenerla tenendole il braccio il figlio Andrea, al centro di recente dello scandalo che lo ha visto coinvolto a seguito delle accuse di abusi da parte di Virginia Giuffre. Oltre al terzogenito, presenti Carlo e Camilla, William, Kate e i solo tre figli, e la maggior parte dei membri Royal Family inglese.

Inoltre hanno preso parte molti esponenti dell’aristocrazia e reali provenienti da tutta Europa. Dalla casata di Svezia, a quella di Spagna, per passare a quella del Belgio e a quella della Grecia, all’appello non è mancato anche Alberto di Monaco. Tuttavia un dettaglio particolare durante la manifestazione ha spiazzato tutti.

Royal Family: alla funzione per il Principe Filippo accade l’impensabile

Tra gli innumerevoli presenti durante la commemorazione in memoria di Filippo, una grande assenza ha lasciato la Royal Family basita.

Di Harry e Meghan nessuna traccia. Trasferitosi con la moglie in America a seguito del loro addio agli obblighi di Corte, il secondogenito di Carlo è sempre più distante dai parenti con cui i rapporti sono sempre più gelidi.

La scelta del Sussex di non partecipare all’importante ricorrenza sembra essere dettata all’apparenza per via della mancanza di scorta reale. Il reale ha perso questa protezione a seguito dell’abbandono agli obblighi reali: non sentendosi sicuro ha preferito non partire.

Secondo alcuni questa in realtà sarebbe solo una scusa. Dietro la sua decisione di non essere presente all’evento in omaggio di Filippo si celerebbe il desiderio di non aver un faccia a faccia con i parenti. L’assenza di Harry ha comunque sorpreso molto, visto il suo forte legame con il nonno.