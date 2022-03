L’Eredità è uno dei programmi più seguiti di Rai 1. Sono tante le persone che si cimentano da casa, a partecipare se pur passivamente ai vari giochi.

Negli ultimi tempi al timone c’è Flavio Insinna anche se il programma ha visto passare tantissimi conduttori, tra cui l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Un appuntamento fisso di Rai 1 quello dell’Eredità, un modo per mettere alla prova la propria preparazione.

In ogni step affrontato durante il programma un concorrente viene eliminato fino ad arrivare alla famosa Ghigliottina a cui partecipa colui che è riuscito a battere i propri avversari. Dopo l’eliminazione di Alessio, il campione che ha dimostrato di avere un’ottima preparazione, è arrivata una nuova campionessa di nome Lara. Una biologa con un grande bagaglio culturale che viene messo in luce in diversi momenti della serata. La concorrente non perde un attimo la concentrazione, mostrando al pubblico la sua capacità nel rimanere seria e ferrata sugli argomenti trattati e sulle giuste risposte da dare.

All’Eredità la campionessa Lara lascia senza parole il conduttore

Molto spesso però l’emozione gioca brutti scherzi, come nel caso di Lara che ha avuto delle difficoltà durante la Ghigliottina, l’ultimo step da superare. Dopo aver seguito tutte le parole che le sono state messe a disposizione, ha scritto sul foglietto quella che secondo lei era più appropriata agli indizi dati da Flavio Insinna.

Non appena però avvenuta la consegna, la campionessa si è resa conto di aver scritto la parola sbagliata, quella giusta era già nella sua mente ma la tensione ha purtroppo preso il sopravvento anche in quest’occasione. Non è la prima volta che avviene un “errore” del genere, anche la scorsa volta infatti Lara ha dimostrato grande preparazione in tutte le prove ma al momento della Ghigliottina ha scritto la parola sbagliata. Questo ha stupito il conduttore che ha salutato la campionessa facendole i complimenti e una solida consolazione: “Potrai riprovarci”.

