Michelle Hunziker, mostra a tutti il suo giovane amore. Non è Giovanni Angiolini – FOTO

La showgirl è sulla bocca di tutti per via della sua nuova fiamma con cui è stata pizzicata da Bunte, ma siamo sicuri che sia davvero lui il nuovo amore?

La nota comunicata all’Ansa di comune accordo ha destato scandalo e preoccupazione da parte di amici e colleghi della coppia unita dal 2011 e con anche due figlie nate dal loro amore condiviso. Eppure tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è morta la passione anche se i due hanno confessato che nonostante tutto stanno cercando si restare amici per il bene proprio della loro amate bambine.

Hanno anche voltato pagina, il loro libro ora è ad un punto di cambiamento con la pagina completamente bianca ancora da scrivere. Per Michelle però qualcosa già è stato inciso, si vocifera insistentemente che la storia con il medico Giovanni Angiolini stia procedendo a gonfie vele ma in sordina per non destare ulteriori scandali. Ma siamo sicuri che questa “storia” non sia solo una copertura per un amore ancora più grande?

Michelle Hunziker ha occhi e cuore solo per lui, addio Angiolini

Che il chirurgo originario di Sassari sia solo una copertura mediatica per mascherare altro? Questo al momento non lo si conosce visto che è apparsa solo un’unica foto che li ritrae per mano affiatati come non mai, paparazzati al mare dalla rivista tedesca Bunte.

La conduttrice di “Striscia” cerca di essere sempre più riservata relativamente la sua vita privata. Non sappiamo neppure come abbia conosciuto il medico, ex volto del “Grande Fratello” e presenza a “I Fatti Vostri” per illustrare alcuni consigli all’interno di una rubrica di medicina “facile” per il pubblico a casa.

Se Michelle però non parla, ci ha pensato bene la figlia maggiore Aurora che pochi giorni fa nelle sue Instagram stories ha immortalato la madre assieme al suo unico vero amore (oltre alle figlie ovviamente).

Lo scatto ci fa pensare che davvero quello che prova per Giovanni sia solo una copertura per nascondersi ai fan riguardo la sua passione più grande.

Parliamo di motori: la showgirl è stata infatti ripresa mentre è alla guida della sua Porsche 911 rosa, regalo prezioso dell’ex marito ricevuto in dono meno di un anno fa. Costo? Circa 220mila euro, proprio per via dell’esclusività con cui è stata realizzata in serie. Non male come passatempo sentimentale, forse in molti apprezzeranno.