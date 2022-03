“Dove le hai prese?” Michelle Hunziker perde quanto ha di più intimo: lo zampino sarebbe proprio del suo nuovo partner in crime.

Dopo aver indetto finalmente il suo ritorno nell’appuntamento serale di “Striscia La Notizia“, al fianco di Gerry Scotti anche per quest’edizione 2022, la disarmante conduttrice Michelle Hunziker si è dovuta confrontare, in piena diretta, con un retroscena alquanto inatteso.

Il successo di “Michelle Impossibile” è stato definitivamente appurato, nonostante la sua breve durata. A seguito del lungo periodo dedicato al probabile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi, i primi avvistamenti della conduttrice di origini svizzere con un nuovo lui, avrebbero ormai chiarito la sua attuale situazione sentimentale. Un ultimo aneddoto, in diretta televisiva, ha però generato un altrettanto breve momento di imbarazzo. A quanto pare, probabilmente legato, a questa sua nascente love story.

Michelle Hunziker alla ricerca degli slip perduti: la colpa è del suo nuovo lui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma, il ricordo del giorno in cui tutto cambiò: “C’è ancora tanto da fare”

Durante una delle ultime puntate con lo storico tg satirico di Canale 5, Michelle è rimasta spiazzata da un commento del suo collega di origini lombarde. L’amato showman, nato sotto il segno del Leone, si è dapprima rivolto alla compagna di scena con fare disinvolto, attirando la sua curiosità, per poi lasciarla definitivamente senza parole.

Gerry ha alluso ad un indumento di biancheria intima che Michelle avrebbe lasciato inconsapevolmente nella sua macchina. Per poi mostrarlo inavvertitamente alle telecamere. Un osservazione, con tanto di gesto da dietro il seguitissimo bancone, che ha subito colto in fallo la conduttrice generando grande sorpresa nei telespettatori.

Nonostante le prime ipotesi di una bonaria frecciatina in nome del nascente feeling di Michelle con il chirurgo, Giovanni Angiolini, l’aneddoto si sarebbe infine rivelato come un banale quanto efficace esempio di coup de théâtre.

A colpire nel segno, però, in egual maniera sarebbe stati anche gli accurati dettagli dell’outfit esibito da Michelle per l’ultima messa in onda del programma. Un look mozzafiato interamente in arcobaleno. Come per voler dare il miglior benvenuto possibile alla stagione primaverile, accompagnandolo infine con un accessorio rivelatosi “impossibile da dimenticare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Merz lontana dai riflettori: “non sono una casalinga disperata”, la rivelazione

“Bellissime le scarpe“, commenterà per tal ragione una delle numerose fan di Michelle in didascalia al suo ultimo shooting pre diretta televisiva. “Dove le hai prese?” Non resterebbe, adesso, che attendere la risposta della conduttrice sul misterioso brand.