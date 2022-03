Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono due Influencer tra le più famose sui social. Entrambe hanno un numero altissimo di follower e le loro condivisioni fanno il giro del mondo.

Molto diverse esteticamente: la Ferragni è bionda dall’incarnato chiaro e gli occhi azzurri mentre Chiara Biasi ha i cappelli e gli occhi scuri. Due donne molto diverse esteticamente ma decisamente simili nel carattere e nell’aspetto professionale.

Le due ragazze hanno dimostrato in diverse occasioni di essere molto unite. Un legame che è stato più volte evidenziato nelle condivisioni di entrambi i profili Instagram. Sono tante le foto e i video fatti mentre partecipano insieme alle sfilate dei brand con i quali spesso lavorano o anche mentre sorseggiano un aperitivo insieme tra chiacchiere e scatti divertenti. Il profilo di Chiara Ferragni negli ultimi giorni non è attivo come sempre e questo perché il marito Fedez sta attraversando un periodo molto delicato della sua vita, un post intervento che richiede grande forza di volontà e soprattutto l’unione della famiglia. Nonostante questo però, la Ferragni è tornata a pubblicare qualcosina, tra cui una dedica alla sua amica del cuore.

Chiara Ferragni fa una dedica alla sua amica Chiara Biasi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milly Carlucci, sapete quanto guadagna per “Il Cantante mascherato”? Cifra mostruosa

“Il più felice compleanno a una delle mie migliori amiche, una delle persone su cui posso sempre contare. Ti amo infinitamente e sono orgogliosa delle donne che stiamo diventando“, queste sono state le parole d’amore di Chiara Ferragni dedicate alla sua amica Chiara Biasi in occasione del suo compleanno.

Insieme a questa dedica, tante foto organizzate in sequenza che ritraggono le due ragazze in tanti momenti passati trascorsi insieme. L’unione che fa la forza è da sempre un motto veritiero e di sicuro sarà così anche nell’amicizia delle due influencer che ogni giorno, lavorano sodo per realizzarsi professionalmente dimostrando a tutti di essere donne coraggiose e indipendenti. Un successo sempre in crescita quello delle due donne che insieme, condividendo le gioie e i dolori della vita, coltivando in maniera costante nuove e stimolanti consapevolezze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Afrodite è crush mondiale” Monica Bellucci come nuda, oltre la vetrata: in FOTO il paradiso