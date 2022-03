“Stanno ufficialmente mandando in tilt la nostra…”, la trasmissione si blocca per due volte: spiazzante reazione di Flavio Insinna dopo “L’Eredità”.

Una duplice interruzione del giusto ritmo sul piccolo schermo ha accompagnato il continuum di scintille innescatosi già sin dagli esordi, ad inizio febbraio, della trasmissione sul primo canale. Quello scambio irreprensibile di battute tra lo showman romano, Flavio Insinna, e l’artista canora, Arisa, a “Il Cantante Mascherato“, si è prolungato fino a dar vista ad un dietro le quinte inatteso.

Ora nuovamente fra i protagonisti della storica serie televisiva di “Don Matteo”, per la sua innovativa tredicesima stagione, il conduttore ha dimostrato in questi giorni di sapersi ben destreggiare tra i vari appuntamenti con la rete. Finché durante l’ultima puntata trasmessa in onda de “L’Eredità“, qualcosa pare abbia inaspettatamente rallentato le frequenze del programma. Per poi ripresentarsi attraverso di lui, ma sotto altre forme, ieri sera, venerdì 25 marzo.

“L’Eredità” trasmissione per la seconda volta in tilt: la reazione di Flavio Insinna

Insinna dà il benvenuto in trasmissione a una giovanissima concorrente, Norma. La ventunenne, mostratasi altrettanto abile nell’arrivare in seduta finale di fronte alla Ghigliottina, dopo aver risposto adeguatamente a ciascuno dei quesiti, ha interrotto il flusso di interrogazione del game show per alcuni minuti. Lasciando il tempo al suo conduttore di approfondire una questione personale.

La trasmissione si interrompe quando la studentessa universitaria dedicherà alcuni minuti ad un interesse del conduttore nei suoi riguardi. In studio cala, perciò, il silenzio quando lo showman porrà un notevole enfasi sulla differenza d’età che intercorrere tra loro. Per poi riprendere, a pieno regime, grazie a una battuta di Insinna utilizzata per alleggerire la situazione.

Una simile parentesi si riproporrà a distanza di poche ore durante “Il Cantante Mascherato”. “Io non ne posso più. Stanno ufficialmente mandando in tilt la nostra giuria di investigatori“, suggerisce una mai così canzonatoria Caterina Balivo, stavolta interrotta anch’essa da Insinna per dar vita ad un comico aneddoto sull’identità del Pinguino, riferendosi invano al collega Cristiano Malgioglio.

Difatti, se nella prima battuta d’arresto la motivazione è rintracciabile in una pura curiosità dello showman. La seconda ha guidato i telespettatori della semifinale a scoprire un ulteriore verdetto inatteso. L’eliminato della puntata si rivelerà essere l’attore e comico Gabriele Cirilli, smascherato sotto le finora fattezze del secondo Pinguino.