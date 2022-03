Sandra e Raimondo sono stati la coppia più amata e acclamata di tutta la televisione italiana. La loro unione professionale e personale ha fatto innamorare i fan che in ogni loro spettacolo sono stati felici di applaudirli.

Artisti cosi grandi lasciano il segno nel cuore di tutti, è questo il caso di Sandra e Raimondo che continuano negli anni ad essere presenti nelle vite di ognuno di noi. La loro coppia ha fatto molto ridere il pubblico e alcuni dei loro monologhi, hanno fatto invece molto riflettere i telespettatori da casa.

Durante il programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, è stata ospite Giorgia Trasselli, colei che per tanti anni ha interpretato la Tata in “Casa Vianello”. Una siticom di grande successo con i due grandi protagonisti, Sandra e Raimondo. L’attrice ha regalato al pubblico alcuni degli aneddoti legati a quei meravigliosi momenti custoditi nel suo cuore e tra i tanti ricordi importanti, c’è di sicuro il provino fatto con Vianello. Raimondo le chiese se avesse mai fatto teatro perché era proprio un’attrice con quel tipo di esperienza che stavano cercando e la Tasselli fu ben contenta di poter rispondere di si, ottenendo cosi il ruolo della famosissima Tata.

Il racconto di Giorgia Trasselli, la tata di Casa Vianello

Tra i ricordi della Trasselli, c’è anche quello legato alla frase più famosa di tutte: “Che barba che noia, che barba”, l’attrice ha raccontato che ad inventarla è stata proprio Sandra, colei che era molto incline all’improvvisazione durante le scene mentre Raimondo più legato al copione scritto.

L’attrice ha svelato le diversità che come in tutte le coppie, erano presenti anche in quella di Sandra e Raimondo: lei una donna molto attiva e sempre pronta a prepararsi per uscire all’avventura, mentre lui un uomo di base pantofolaio, legato alle buone letture e al divano della propria casa. Nonostante queste differenze però, come raccontato dall’attrice, erano una coppia molto affiatata e hanno vissuto un amore che difficilmente si trova nella vita, un amore vero.

