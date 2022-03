La bellissima ex gieffina Aida Yespica è tornata a far parlare di sé con un nuovo IG post: vediamolo insieme…

Aída María Yéspica Jaime, nota semplicemente come Aída Yéspica, è un vero schianto nell’ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram: mai vista tanta bellezza in un solo scatto!

Nella foto, scattata a Barcellona, la nota ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ indossa un toppino argentato, con una vertiginosa scollatura che arriva fino al pancino: questo indumento le dona moltissimo!

Una cosa è certa: la fantastica modella venezuelana è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe ed eleganza… come si fa a non innamorarsene?

Nello scatto la famosa trentanovenne viene immortalata a mezzo busto, con le mani fra i capelli, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed un’espressione piuttosto provocante e sensuale: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Siete curiosi di vedere il post che ha compiuto una strage di cuori in tutta Italia? Reggetevi forte, perché resterete senza parole…

Aida Yespica, un trionfo di curve e bellezza: la FOTO ha compiuto il giro del web! Un fan: “Sei uno spettacolo”

Nell’immagine Aida sfoggia una pettinatura sciolta e mossa ed un make-up da sogno: il trucco comprende uno smokey eyes sui toni del marrone, una base viso impeccabile, tanto contouring e delle labbra nude.

Il post è stato sommerso da una valanga di condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Sei veramente la più bella del reame!“; “Che bomba”; “Sei uno spettacolo bellissimo Aida” oppure “Sento l’infarto che mi arriva”.

Le sue foto sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

Non c’è alcun dubbio: la Yespica sa sempre come rendere felice la sua community.