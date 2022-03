Elettrodomestico che consuma tanto, è in casa tua e non è amico del risparmio

Con le bollette schizzate e l’ansia generale per l’aumento di luce e gas, un elettrodomestico in particolare è finito nel mirino: rappresenta un nemico del risparmio.

Già incrementati nell’ultimo anno, in queste settimane i prezzi sono lievitati. Il costo della vita è aumentato di botto, tra incremento dei beni, dei carburanti e delle bollette.

Complice la guerra scoppiata in Ucraina, l’inflazione è salita al +5%. Incrementati già a seguito dello scoppio della pandemia, i prezzi sono aumentati a seguito del lievitare dei costi dell’energia: questi sono lievitati di tre volte nel corso degli ultimi tre anni.

Per affrontare la situazione nelle case si fanno i conti e si mettono in atto piani di risparmio: tra ottimizzazione delle risorse e consumi consapevoli, si presta attenzione anche all’uso degli elettrodomestici ormai onnipresenti nella quotidianità.

Dai più classici, come lavatrici e lavastoviglie, a quelli più di tendenza, quali robot, friggitrice ad aria e scopa elettrica, sono innumerevoli gli utensili a consumo utilizzati nelle case. Molti di questi sì rendono la vita migliore, ma il loro impatto non è così fondamentale al netto dei costi derivanti dal loro consumo. In particolare uno specifico è il nemico delle bollette.

Nemico numero uno del risparmio: elettrodomestico nel mirino

Per tenere sotto controllo le bollette, è bene prestare attenzione ai consumi della propria casa.

Non potendo tagliare sugli elettrodomestici di primaria importanza, è possibile monitorare gli altri seppur utili, ma non vitali. In particolare uno specifico sembra far salire molto i costi.

Si tratta di un elettrodomestico dal prezzo basso, ma che farebbe lievitare le spese. Nel mirino è il decoder satellitare, strumento fondamentale per vedere la televisione che apparentemente sembra essere innocuo.

Il problema sta nel fatto di quanto lo si tiene accesso durante il giorno. Spesso lo si dimentica attivo in modalità stand by e questo comporta un aumento del suo consumo: da prestare attenzione quando non si guarda più la tv, spegnendolo sempre.