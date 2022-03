Andrea Pucci attacca Mediaset: “Sto godendo come un riccio”

Andrea Pucci è un comico da sempre molto apprezzato dal pubblico. I suoi monologhi sulle donne e sui rapporti di coppia conquistano i fan, che imparano a memoria le battute.

Il comico fino all’anno scorso ha condotto La Pupa e il Secchione e anche durante quell’occasione non è riuscito a trattenere la sua simpatia, inserendo tra un gioco e l’altro, battute divertenti sui concorrenti.

Quest’anno la Pupa e il Secchiona ha ottenuto una vera e propria rivoluzione: al timone questa volta c’è Barbara D’Urso, la conduttrice storica di canale 5 che dopo tantissimi anni di successo, ha accettato volentieri di passare su Italia Uno e condurre un programma diverso. Il format è stato rivoluzionato, tante novità a cui le Pupe ed i Secchioni dovranno essere pronti e tenere al meglio per riuscire a sconfiggere gli avversari e vincere il programma. Il giorno della messa in onda è il martedì mentre su Rai2 c’è in programmazione Stasera tutto è possibile condotto egregiamente da Stefano De Martino.

Andrea Pucci lancia una provocazione a Barbara D’Urso

Pucci è stato tra gli ospiti della scorsa puntata di step e come sempre ha regalato molte risate insieme agli altri partecipanti, scelti proprio per il loro fare divertente. Stefano De Martino riesce al meglio nei panni di conduttore di un programma come questo e i risultati lo dimostrano.

Stasera tutto è possibile ha raggiunto l’11% di share mentre la Pupa e il Secchione si è tenuto sull’8%. Un risultato che non ha lasciato indifferente Pucci, il quale ha condiviso un post scrivendo: “Godo come un riccio”, facendo i complimenti all’amico Stefano. Sarà che non gli è ancora andata giù la scelta di mettere come conduttrice Barbara? La sua reazione lascerebbe pensare che il comico abbia ancora l’amaro in bocca e questa vittoria in termini di ascolti è stata per lui un motivo di riscatto per il programma soffiatogli probabilmente contro la sua volontà.

