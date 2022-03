“Uguale al padre” Stella Frizzi proprio identica a Fabrizio, Carlotta Mantovan lo ammette così – FOTO

Stella Frizzi cresce ed è sempre più uguale al suo papà, il compianto Fabrizio. Carlotta Mantovan mostra i chiari segnali di somiglianza

Carlotta Mantovan non è più la stessa da quel 26 marzo 2018. Dalla morte del suo Fabrizio Frizzi tutto è cambiato. Un lutto così forte che le ha stravolto la vita e che lei ha vissuto però nella sua intimità ritirandosi dagli occhi indiscreti delle telecamere e che ha affrontato grazie all’affetto dei propri cari e degli amici.

Da un po’ di tempo circola la voce che abbia lasciato il nostro Paese per trasferirsi in Francia per nuovi progetti professionali e di vita. Con lei ovviamente la piccola Stella, il regalo più grande che le abbia fatto il suo Fabrizio che Carlotta ogni giorno rivede proprio nella sua piccolina.

Al momento pare che non ci sia spazio per la carriera in tv per la moglie di Fabrizio. L’avrebbe accantonata facendo cadere le indiscrezioni di una possibile collaborazione con Milly Carlucci. Si pensa, infatti, che il suo nuovo mondo possa essere quello dei cavalli.

Stella Frizzi e la somiglianza con il papà Fabrizio: ecco perché

E Stella Frizzi nel frattempo cosa combina? Carlotta Mantovan non ce la fa vedere mai in volto, una prerogativa che si è imposta fin dall’inizio. E così sui social vediamo la figlia di Frizzi sempre di spalle o al massimo di profilo.

Questo basta però per dire che molti tratti sono proprio uguali a quelli del papà. In primis il sorriso, buono e sincero come quello del compianto presentatore. Grazie ad un primo piano Carlotta ce lo ha mostrato e tutto il pubblico è stato concorde nel dire che quel tratto è uguale e spiccicato a suo papà.

C’è però anche un’altra cosa che Stella ha ereditato da papà Fabrizio, la passione per la musica ed in particolare per il pianoforte. Sta imparando a suonare questo strumento, ce lo racconta la mamma su Instagram che ha immortalato la piccola mentre comincia a prendere confidenza con lo strumento.

Ed è proprio Carlotta che ci dice: “Come il suo papà” spiegando a tutti che vuole imparare a suonare il piano. Per lei e la sua piccola tanti messaggi di gioia.