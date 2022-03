A una settimana dall’uscita del film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”, l’artista ha confessato al pubblico di aver incontrato durante le riprese un uomo proveniente dal suo passato. Di chi si tratta

Laura Pausini torna ad anticipare alcuni contenuti del docufilm che uscirà giovedì 7 aprile in esclusiva su Prime Video. Un progetto con il quale l’artista si racconterà in maniera del tutto inedita e porterà il suo pubblico a conoscere “le due Laura”, permettendoli di entrare in un mondo in cui la sfera professionale e quella privata si intrecceranno.

Dopo aver pubblicato il trailer di “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, dal quale è tratto anche l’ultimo singolo “Scatola“, la cantante ha voluto presentare un altro protagonista che avremo modo di vedere nel film. Si tratta di un uomo proveniente dal suo passato che le ha permesso di far riaffiorare ricordi che sembravano ormai sepolti.

Il ritorno di Laura Pausini a scuola: la cantante presenta una figura importante del suo passato

Nell’atteso docufilm Laura Pausini permetterà alle telecamere di entrare nella propria vita, raccontando non solo la sua carriera ma anche e soprattutto ciò che l’ha resa la donna che è oggi. Ci saranno diversi tuffi nel passato dove l’artista tornerà nei suoi luoghi d’origine. Uno di questi, come aveva già avuto modo di raccontare, è la Scuola d’Arte e Ceramica Ballardini di Faenza dove ha studiato per cinque anni.

Qui ha potuto incontrare anche un uomo che ha rappresentato un punto di riferimento per lei in quegli anni. “Sono tornata nella mia vecchia scuola e ho incontrato uno dei miei professori, il professor Piani. Inutile dirvi che sono riaffiorati tantissimi ricordi“, racconta. Tra questi: “Gli astucci e i fogli sparsi per il tavolo, i compiti a notte fonda e mia mamma che mi sgridava quasi sempre perché mi sentiva ancora sveglia…“.

La cantante ha condiviso uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti tra i corridoi della scuola. “Ho anche ritrovato qualcosa di molto interessante inciso su quello che una volta era il mio banco, ma di questo ve ne parlerò più avanti“, sottolinea prima di dare appuntamento a Campovolo dove l’8 giugno si terrà l’evento speciale rivolto al suo fan club.

In quell’occasione Laura Pausini avrà modo di tornare sul palco ma non solo, anche di parlare con i suoi fan più fedeli con i quali vivrà un’emozionante serata presso l’Arena RCF Campovolo di Reggio Emilia.