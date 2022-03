Un ragazzo di 19 anni è morto martedì a quasi nove mesi di distanza dall’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto a Romanziol, frazione di Noventa di Piave (Venezia).

Si è spento dopo quasi nove mesi di agonia il ragazzo di 19 anni che la scorsa estate era rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale sulla provinciale 83 a Romanziol (Venezia). Il giovane era a bordo di un’auto che si è scontrata con un’autocisterna.

Dopo il terribile impatto, il 19enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento e successivamente trasferito in vari centri di riabilitazione. Purtroppo, però, non si è mai ripreso dai traumi riportati e martedì il suo cuore ha smesso di battere.

Venezia, scontro tra auto ed autocisterna: Davide muore dopo quasi 9 mesi di agonia

È morto Davide Spinacè, il ragazzo di 19 anni che l’estate scorsa era rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale, verificatosi a Romanziol, frazione di Noventa di Piave (Venezia).

Il 19enne, secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, la mattina dello scorso 15 luglio, era uscito di casa per sbrigare alcune commissioni. Mentre percorreva la provinciale 83 la sua auto, una Citroen C3, si è scontrata con un’autocisterna. Un impatto molto violento che ha ridotto la vettura in un ammasso di lamiere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scontro tra auto e moto ad un incrocio: spezzata la vita di un ragazzo

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che, estratto dalle lamiere, hanno affidato al personale medico del 118 il giovane automobilista che è stato trasportato in ospedale. Qui, i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Dopo il lungo ricovero, Davide è stato trasferito in diversi centri di riabilitazione, in ultimo presso la casa di riposo Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro, dove martedì è deceduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si accascia improvvisamente al supermercato: donna muore mentre fa la spesa

La drammatica notizia ha sconvolto tutta la comunità di Noventa di Piave, dove sabato 2 aprile, scrivono i colleghi de Il Corriere del Veneto, verranno celebrati i funerali alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale del paese.