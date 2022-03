La storia d’amore tra l’imprenditore Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di molte copertine di giornali per anni.

I due dopo un matrimonio da sogno e l’arrivo di un figlio, hanno deciso di separarsi restando però in ottimi rapporti per l’amore del bambino ed anche per la serenità psicologica di entrambi.

Nathan Falco Briatore è un bambino molto amato dai suoi genitori che si impegnano ogni giorno affinché non le manchi mai nulla. Elisabetta è stata lo scorso anno tra le concorrenti del Grande Fratello Vip e durante la sua permanenza nella casa non ha avuto problemi nel far trasparire più volte gli ottimi rapporti che ci sono con Briatore e l’amore profondo che la lega al figlio, soprattutto quando ha deciso di abbandonare la casa visti i troppi mesi che il percorso richiedeva e che la tenevano lontana da Nathan. Briatore ha dichiarato che per la Gregoraci ci sarà sempre, Elisabetta può stare tranquilla e contare sempre su di lui perché loro a prescindere dalle decisioni prese, resteranno per sempre una famiglia.

Flavio Briatore ricoverato in Ospedale, la reazione della Gregoraci

É stato proprio Briatore sul suo profilo Instagram ha condividere una sua foto in una stanza di ospedale, raccontando ai suoi follower la notizia di un intervento che lo ha costretto a dover essere ricoverato per qualche giorno.

“Volevo ringraziare tutti i medici, tutto è andato bene e adesso dovrò fare un periodo d’immobilità“, ha scritto Briatore sotto la sua foto e dopo pochissimo è arrivato il commento di Elisabetta che con delle faccine sorridenti ha dimostrato che anche in quest’occasione è stata vicina al suo ex marito e padre di suo figlio. Dal messaggio scritto tutto lascia pensare che ovviamente la Gregoraci era già a conoscenza dell’intervento e del ricovero in ospedale e di sicuro non sarà mancata la sua vicinanza fisica e psicologica ed anche quella del giovane Nathan legato ed innamorato del suo forte e coraggioso papà.

