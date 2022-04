Harry è finito al centro del mirino per via della sua assenza alla commemorazione del principe Filippo. Arriva un colpo di scena clamoroso.

L’assenza di Harry alla commemorazione del nonno, mancato lo scorso 9 aprile 2021, ha fatto saltare il tappo della Royal Family e non solo. Sono state innumerevoli le critiche rivolte al Sussex, appellatosi alla mancanza di scorta reale quale ragione della sua mancata partecipazione all’evento.

Per molti in realtà il Duca non se la sarebbe sentita di avere un faccia a faccia con i parenti con cui i rapporti sono sempre più gelidi. Dalla Megxit le cose tra loro sono peggiorate mese dopo mese: dopo l’addio a Palazzo e il trasferimento in America al fianco della moglie Meghan Markle più volte ha fatto tremare i Royal inglesi con i suoi colpi di scena.

Tra accuse e progetti potenzialmente imbarazzati per la famiglia reale, a breve dovrebbe uscire una sua autobiografica bomba in cui sarebbero rivelati, pagina dopo pagina, scottanti retroscena.

A dare un’ulteriore stoccata, la decisione del secondogenito di Carlo di non prendere parte alle celebrazioni dedicate al nonno, a cui era molto legato.

Alla manifestazione hanno preso parte più di 1.800 invitati. Dalla Regina, nonostante le recenti problematiche di salute, alla Royal Family al completo, a innumerevoli reali da tutto il mondo, tra Spagna, Grecia, Norvegia, Monaco: la sua assenza è stata quindi clamorosa, segnando l’evento. A seguito della situazione critica arriva un pesante avvertimento nei suoi confronti che coinvolge anche la Markle, figura sempre più discussa.

Harry, arriva pesante avvertimento da un membro della Royal Family

Sempre più nel mirino, a scagliarsi contro Harry è stata a cugina Zara Tindall, figlia della Principessa Anna.

La 40enne fino a ora non era mai intervenuta in merito alla faida tra i Sussex e la Royal Family. Stufa delle continue tensioni ha lanciato un avvertimento per il cugino.

Dopo la sua assenza alla commemorazione del defunto marito della Regina, a farla infuriare il podcast di Meghan. L’ex attrice di “Suits” ha ripreso in mano nelle ultime settimane il suo progetto in collaborazione con Spotify dando voce a una serie incentrata sull’universo femminile. In particolare approfondirà la tematica della discriminazione di genere.

Preoccupata su come il contenuto possa in qualche modo danneggiare la Regina. Zara si è appellata ad Harry, chiedendogli di fermare la moglie in questa impresa in uscita proprio in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo di Platino, previste in occasione dei 70 anni della Sovrana sul trono.