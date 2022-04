Ilary e Totti, le voci dell’addio: lei risponde in maniera sconvolgente

Ilary e Totti, si parla ancora del presunto tradimento e dell’addio. Lei torna a parlare e questa volta la spara davvero grossa

Le voci di un presunto addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rivoluzionato mezza Italia e tutta Roma. Ci sono stati giorni nei quali non si è parlato d’altro eppure secondo quanto detto dall’ex letterina nessuna crisi c’è stata tra lei ed il marito e che tutto questo caos mediatico sia stato frutto di una macchinazione.

Lo ha precisato nello studio di “Verissimo” con la sua amica Silvia Toffanin parlando per la prima volta del fatto in merito al lancio de “L’Isola dei Famosi” e lo ha ribadito nel programma “Belve” di Francesca Fagnani.

Totti, dal canto suo, invece, continua, dopo le famose Instagram Stories fatte nei “giorni caldi” del gossip, a mantenere il silenzio. Ilary come sempre è diretta e sincera e quello che ha rivelano ha lasciato i fan di stucco.

Ilary e Totti, sul tradimento lei risponde così

Ilary Blasi torna a smentire la crisi tra lei ed il marito Francesco Totti nel programma “Belve” come aveva già fatto il Pupone su Instagram e come lei stessa aveva detto per la prima volta a “Verissimo”. Aggiunge però dei nuovi dettagli.

Lei e Francesco potrebbero sopportare e superare un tradimento? La domanda di Francesca Fagnani è pungente e diretta. Ma Ilary non si intimorisce e con la sua solita sincerità dice: “No, né dell’uno né dell’altro”.

Non c’è spazio dunque, nella loro storia che dura da vent’anni, per ripensamenti e perdono. E così in studio si torna a parlare della presunta Noemi che avrebbe fatto perdere la testa all’ex calciatore. Ilary ribadisce l’idea di un complotto ma dice chiaramente di non essersi chiesta chi fosse l’artefice.

La giornalista è perplessa e la incalza ma la Blasi sottolinea che in quel momento aveva altro da pensare e non si è affatto preoccupata di chi possa essere stato anche perché, precisa, la certezza lei non ce l’avrà mai: “è facile puntare il dito contro i soliti nomi”.

E così mette fine alla questione, forse per sempre, dopo averne già parlato abbondantemente visti i suoi standard. C’è anche modo però di sorridere e proprio l’ex letterina rivela che quando era in attesa di Chanel, la sua secondogenita, tra i nomi che lei e Francesco avevano vagliato ce n’era uno molto particolare: “Roma”.