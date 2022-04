Il Serale di Amici è come ogni anno un vero successo. Nuovi concorrenti arrivano dopo mesi di sacrifici divisi in squadre e si esibiscono dinanzi ad una giuria competente.

Visto l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, anche per quest’edizione i tre giudici chiamati sono: Stash, Stefano De Martino ed il Principe Emanuele Filiberto Di Savoia. Un trio che insieme ha regalato molte soddisfazioni e tante risate al pubblico in studio e a quello da casa.

Lo scorso anno durante la finale, la padrona di casa Maria De Filippi, si complimentò con i tre giudici per il lavoro svolto durante le puntate. “Siete stati tre giudici eccezionali, imparziali e mai invadenti“, disse in diretta davanti a tutti la conduttrice, accompagnata dall’applauso del pubblico. Anche quest’anno i tre sono molto amati e temuti dai ragazzi visto che il loro giudizio porta poi all’eliminazione ogni sera di uno o più dei talenti in competizione. Per adesso sono andate in onda solo due puntate ma il bilancio parziale è già ottimo, Amici come sempre è un successo assicurato. Sabato 2 Aprile andrà in onda la terza puntata ma uno dei giudici purtroppo non potrà essere presente poiché risultato positivo al Covid. Di chi si tratta?

Uno dei tre giudici assente alla terza puntata, chi ?

Nonostante con il tempo le cose stiano notevolmente migliorando, ancora non possiamo dire di aver battuto il Covid che continua imperterrito ad arrivare nelle nostre vite. Questa volta è toccato a Stash, il cantante è purtroppo risultato positivo ad un tampone, motivo per il quale non potrà partecipare alla registrazione delle terza puntata del Serale.

Bisognerà attendere le anticipazioni per capire se come in altre trasmissioni è avvenuto, per Stash ci sarà la possibilità di collegarsi da casa o se a partecipare per questa serata saranno solo Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Ad ogni modo l’importante è che il cantante dei The Kolors si riprenda il prima possibile così da poter tornare al suo ruolo di giudice al fianco dei suoi colleghi.

