Letizia di Spagna, grande ritorno: la moglie di Felipe osa, scelta clamorosa

Letizia di Spagna ha stupito tutti con un grande ritorno. La moglie di Felipe continua a catalizzare l’attenzione con le sue decisioni sbalorditive.

Da Londra a Madrid. Dopo essere volata in Inghilterra in occasione della commemorazione del Principe Filippo, Letizia di Spagna è rincasata tornando alla sua agenda ufficiale. L’ex giornalista ha stupito per l’ennesima volta con una scelta inaspettata.

49 anni, sposata con il Re Felipe dal 2004, in questi giorni aveva catalizzato l’attenzione proprio in merito alla partecipazione all’evento dedicato al marito della Regina Elisabetta, deceduto il 9 aprile 2021.

Volata a Londra, ha sorpreso tutti durante l’importante evento sfoggiando un look incredibile sui toni del verde bosco: molti hanno notato una grande similitudine dell’outfit allo stile di Kate Middleton, ipotizzando che sia stata la sua fonte d’ispirazione.

La Ortiz ha puntato su un abito cappotto abbinato al capello, indossando così un abbinamento molto bon ton, quasi principesco, a differenza dei suoi soliti look chic e minimal.

Letizia di Spagna sorprende tutti, scelta clamorosa per il grande ritorno

Dopo la commemorazione del Principe Filippo, tenutasi il 29 marzo, Letizia di Spagna è tornata a stupire tutti a seguito del suo ritorno a Madrid. In particolare è una specifica scelta a sorprendere. Lasciato alle spalle lo stile alla Middleton, ha spaziato in fatto di moda puntando su un capo eccentrico.

Dall’abbinamento rigoroso e bon ton della cerimonia inglese a cui ha appena preso parte, è passata a uno grintoso osando molto. La reale l’ha sfoggiato in occasione del suo ritorno in Spagna, durante un evento ufficiale: ha presenziato alla cerimonia organizzata in conclusione del progetto “Diversidad en serie”, organizzato da Fad e Netflix, volto a spingere i giovani ad accettare le diversità.

Per l’occasione la 49enne ha osato indossando una gonna molto aderente e leopardata, sfoggiando un look davvero audace. Un abbinamento strong reso comunque elegante dal resto dei capi indossati, molto essenziali: la gonna sensuale è abbinata infatti a un paio di tacchi classici e un maglioncino nero molto semplice.