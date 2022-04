Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate, una donna che con grande solarità e entusiasmo da vendere, entra nelle case degli italiani portando allegria.

Una vita piena di soddisfazioni quella di Michelle sia in campo lavorativo che sentimentale: la sua storia con Eros Ramazzotti ha fatto sognare i fan che rimasero tutti delusi alla notizia della loro separazione. Dopo quel momento difficile è arrivato nella sua vita Trussardi, portandole serenità e la realizzazione di un matrimonio da sogno.

I due si sono amati e rispettati per moltissimi anni e da questo amore sono nate anche due splendide bambine. Tutto proseguiva nel migliore dei modi fino a quando nella loro relazione è arrivata una crisi che non ha trovato soluzioni: Michelle e Tommaso hanno deciso di separarsi. Da quel momento, entrambi sono finiti su tutti i giornali di gossip che hanno scritto tutte le indiscrezioni legate alla loro situazione sentimentale ma nonostante questo, la coppia ha sempre scelto la strada della discrezione, rilasciando poche interviste e parlando sempre con rispetto l’uno dell’altra, questo soprattutto per il bene delle loro figlie.

Michelle Hunziker, aveva la fede mentre usciva con lui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici tra i grandi del panorama internazionale. Per lei arriva il riconoscimento più importante

Dopo la fine del matrimonio tra Michelle e Tommaso Trussardi non sono mancate le notizie sulle presunte nuove relazioni di questi con altri personaggi. Negli ultimi giorni, proprio in merito a questo, Michelle dopo la rottura è uscita allo scoperto con un ex concorrente della casa del Grande Fratello, ovvero Giovanni Angiolini.

In alcune foto che ritraggono Michelle con la sua nuova fiamma, la conduttrice portava ancora la fede e questo lascia pensare che probabilmente i due si stessero frequentando quando ancora il matrimonio con l’imprenditore non era chiuso definitivamente. A rincalcare la dose sul fatto, un ristoratore che ha raccontato di aver visto i due piccioncini in atteggiamenti intimi già da gennaio mentre un giornale ha riportato uno scoop sconvolgente: sembra che Michelle e Giovanni avessero una relazione da oltre due anni. Tutto questo ad ogni modo, conferma una relazione tra la Hunziker e il bel Angiolini che se pur non condividendo i loro momenti insieme con il pubblico, stanno vivendo questa nuova storia forte e travolgente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Che splendido sorriso”. Alessandra Mastronardi reagisce all’amara delusione così, facendo il suo “gioco preferito” – FOTO