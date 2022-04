Auto esce di strada: morto ragazzo di soli 15 anni, gravi i genitori

Un giovane giocatore di basket di soli 15 anni è morto ieri in un incidente verificatosi a Cento, in provincia di Ferrara: il 15enne era in auto con i genitori, rimasti feriti.

Aveva solo 15 anni il ragazzo deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale a Cento, in provincia di Ferrara. L’adolescente stava rientrando a casa dopo una gita con i genitori, ma improvvisamente l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada schiantandosi.

Un impatto che non ha lasciato scampo al 15enne. I genitori, di 55 e 54 anni, sono rimasti feriti ed elitrasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati ma non in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell’uscita di strada, circostanza al vaglio dei carabinieri.

Ferrara, auto esce di strada: morto giocatore di basket di 15 anni, feriti i genitori

Un altro incidente mortale sulle strade del nostro Paese, l’ennesimo. La vittima è un ragazzo di soli 15 anni, Marco Lelli Ricci che viveva a Quarto Inferiore, frazione di Granarolo (Bologna).

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 3 aprile, alla periferia di Cento, comune in provincia di Ferrara. Stando alle prime informazioni, come scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, Marco era di rientro da una gita fuori porta e viaggiava insieme ai genitori, di 54 e 55 anni, a bordo della loro auto. Per cause ancora da chiarire, la vettura ha sbandato ed è uscita di strada schiantandosi fuori dalla carreggiata.

In pochi minuti sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118. I pompieri hanno estratto la famiglia dall’abitacolo dell’auto affidandoli allo staff medico. Purtroppo per il 15enne non c’è stato più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. I due genitori, rimasti feriti non gravemente, sono stati trasportati in eliambulanza presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si trovano ricoverati.

Sul posto anche i carabinieri a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno fatto finire fuori strada il veicolo.

Marco Lelli Ricci era un giovane giocatore di basket che aveva militato prima nella Virtus Segafredo Bologna e attualmente era tesserato con la Granarolo Basket Village. Proprio la squadra del capoluogo emiliano ha espresso, attraverso un comunicato, il proprio cordoglio ai familiari colpiti dalla tragedia.