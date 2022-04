Morte di Maria Elia, 17 anni: avanza l’ipotesi della peste suina

Come è morta Maria Elia? L’inchiesta prosegue per accertare la verità: tra le potenziali cause del decesso della 17enne c’è anche l’influenza suina.

Sabato 2 aprile sono stati celebrati i funerali di Maria Elia, la 17enne morta per cause ancora da definire nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la scorsa domenica 27 marzo. Dal giorno del decesso, la famiglia della giovane, originaria di Cotronei (in provincia di Crotone), non si dà pace e chiede la verità. In merito, l’inchiesta prosegue per ulteriori accertamenti sulla morte della giovane. Gli ultimi aggiornamenti.

Da un forte mal di gola alla morte: la tragedia di Maria Elia

Aveva solo 17 anni Maria Elisa, spenta nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia nella notte tra venerdì e sabato 26 e 27 marzo. La tragedia si è consumata nel nosocomio perugino, dove la giovane paziente era accorsa assieme alla madre per un forte mal di gola e qualche linea di febbre. Quello che all’apparenza sembrava un banale sintomo di una potenziale influenza stagionale, o coronavirus nella peggiore delle ipotesi; peggiorerà col passare dei giorni fino all’ultimo, domenica 27 marzo.

All’inizio si pensava fosse infezione da Covid-19, ipotesi alquanto inverosimile e immediatamente scartata poiché la ragazza era regolarmente vaccinata e il suo tampone risultò negativo. Dopo mal di gola e febbre, la ragazza iniziò a presentare i primi sintomi di nausea e vomito, con qualche lieve disfunzione correlata all’apparato respiratorio. Con la comparsa dei problemi legati alla respirazione, la madre di Maria non esitò a trasferirla d’urgenza al pronto soccorso. Sedata e intubata, venne poi trasferita nel reparto di terapia intensiva; ma nulla da fare: Maria Elia non ce l’ha fatta ed è stata dichiarata morta dal personale medico-sanitario.

Al momento le cause del decesso della ragazza sono ignote. In merito la Procura della Repubblica locale ha annunciato l’apertura di un fascicolo contro ignoti con l’accusa di omicidio colposo. Com’è morta Maria Elia? Poteva Essere salvata? L’inchiesta prosegue per assicurare ai genitori la verità dei fatti. La famiglia non accusa nessuno, ma “pretende giustizia” per la figlia, ricordata come grande “forza della natura, piena di entusiasmo e con tanti sogni”.

Nonostante sia stato effettuato l’esame autoptico, i medici ancora non si sbilanciano nei risultati. Tra le ipotesi avanza una polmonite fulminante in combinazione con altri fattori. Potrebbe trattarsi anche di influenza suina; ma al momento nulla è certo: la conferma potrebbe arrivare dopo gli esiti gli esami istologici.