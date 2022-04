Tommaso Zorzi ha scritto un libro per Francesco Oppini? Silvia Toffanin lo smaschera a Verissimo

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e il mistero del libro uscito qualche giorno fa: Silvia Toffanin stuzzica l’influencer durante una intervista a Verissimo

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, nel 2020, hanno commosso l’Italia grazie alla loro amicizia speciale. Era un periodo complicato, eravamo tutti chiusi in casa per via della quarantena, ed è stato impossibile per molti legarsi ad un legame così evidentemente puro e speciale come quello che legava i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Qualcosa però si è rotto all’improvviso, nell’estate dopo il reality. I due hanno smesso di interagire pubblicamente, Tommaso si è esposto pubblicamente contro di lui e si è fidanzato con un’altra persona. Da quello che evince dall’ultimo periodo, però, Tommaso e Francesco si sono ritrovati in privato, senza sbandierare questo loro ritorno ai quattro venti.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il mistero sul libro a Verissimo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE–> “Che splendido sorriso”. Alessandra Mastronardi reagisce all’amara delusione così, facendo il suo “gioco preferito” – FOTO

Negli ultimi giorni, però, esploso un mistero sui social. Tommaso Zorzi ha pubblicato il suo secondo romanzo, dicendo di essersi ispirato al suo attuale fidanzato, ma la storia parla di un uomo gay che si innamora di un uomo che ha una compagna. Questa storia ricorda molto la sua esperienza avuta con Francesco Oppini fino allo scorso anno. Anche perché, proprio durante il programma e mentre era intricato nei suoi sentimenti per il figlio di Alba Parietti, Tommaso rivelò di aver pensato ad un libro e di non vedere l’ora di uscire per poterlo scrivere.

Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Tommaso ha avuto modo di parlare un po’ della trama di questo libro, al che la padrona di casa non ha potuto fare a meno di stuzzicarlo: “E questo uomo non si chiama Francesco?” gli ha chiesto, con fare malizioso. Lui ha prontamente negato tutto, ma in ogni caso ha protestato e ha fatto finta di voler scappare, come se fosse stato colto in fallo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Rita Dalla Chiesa e la verità sul clamoroso abbandono, italiani sconvolti

I social sono letteralmente esplosi dopo questa insinuazione della conduttrice. In ogni caso, Tommaso non ha certamente intenzione di sbottonarsi più di tanto sulla faccenda.