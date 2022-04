Chiara Ferragni, la rivelazione che spiazza: “Ho dei problemi, la pelle..”

Chiara Ferragni torna a parlare con i suoi fan: a loro rivela uno dei problemi che si porta dietro da sempre. La verità sulla sua pelle

Giorni non facili quelli appena trascorsi per Chiara Ferragni che ha dovuto combattere insieme al suo Fedez contro una brutta parentesi della loro vita. Il tumore al pancreas improvviso, l’operazione e ora la degenza hanno sparigliato le carte in tavola in modo inaspettato ma lei non si è fatta intimorire dalla malattia. È rimasta accanto al suo amore come sempre trovando la forza nel loro legame unico e nei loro bambini, Leone e Vittoria, che non vedevano l’ora di riabbracciare il loro papà.

Ora che la situazione è più distesa, Chiara è tornata ad essere più attiva sui social, a parlare con i suoi fan e a condividere i contenuti programmati in agenda. Proprio nelle scorse ore si è confidata con il suo popolo social che conta oltre 26 milioni di follower e ha parlato di un suo problema personale con il quale da sempre convive mostrando anche le prove fotografiche.

Chiara Ferragni e la pelle: la confessione-verità

“Per la maggior parte della mia vita da adolescente e adulta – ha scritto la Ferragni nel suo post rivelazione su Instagram – la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle: ho sempre avuto sfoghi e acne”.

Inizia così il racconto-sfogo dell’imprenditrice digitale che con la sua testimonianza ha voluto dire a tutti i suoi fan che anche lei è una come le altre, che anche lei ha dei problemi estetici come tutti e la pelle è sempre stata un cruccio che si è portata dietro.

La Ferri, come la chiama Fedez, ha migliorato molto la sua situazione negli ultimi anni e questo l’ha aiutata a “vivere una vita più felice e non pensarci troppo”. Ogni tanto, ha ammesso, ci sono però dei breakout che lei ha imparato ad accettare facendo pace con sé stessa.

Uno di questi si è verificato nel giorno in cui Fedez è uscito dall’ospedale. Sulla parte destra del mento l’influencer numero uno al mondo ha avuto una brutta eruzione cutanea dovuta probabilmente ai livelli di stress molto alti.

Così ha deciso di fotografare tutto, di mostrarlo e di parlarne. “Dobbiamo normalizzare anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione di non sentirci mai perfetti” ha scritto in chiusura mandando un messaggio di positività a tutti quelli che la seguono. Avere le imperfezioni è normale, anche per Chiara Ferragni.