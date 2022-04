Emanuele Filiberto e le sue due figlie: tutto quello che non sapete su Vittoria e Luisa, due eredi del nuovo millennio

Al momento è uno dei tre giudici del serale di “Amici”, riconfermato dopo il successo dello scorso anno da Maria De Filippi insieme a Stefano De Martino e Stash dei The Kolors. Parliamo di Emanuele Filiberto, uno dei reali d’Europa più in vista, più influente e certamente anche più presente in tv rispetto a tutti gli altri.

Emanuele Filiberto si è abituato a stare sotto i riflettori e anche davanti alla telecamera. Le partecipazioni tv negli anni, ormai, sono state diverse anche se ha cercato di difendere dal gossip e dagli occhi troppo indiscreti la sua famiglia ed in particolare le sue due figlie.

Sono entrambe bellissime e sono nate dal matrimonio con l’attrice francese Clotilde Courau, eredi di una dinastia non solo tra le più note ma anche più antiche al mondo. Vi sveliamo chi sono queste giovani e cosa fanno.

Emanuele Filiberto e le figlie: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

Si chiamano Vittoria e Luisa, volendo citare solo il loro primo nome, le figlie di Emanuele Filiberto di Savoia. Vittoria è la primogenita, è Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivre, ed è nata il 28 dicembre del 2003. Studia e vive a Parigi dove si è appassionata molto alla moda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carolina di Monaco, “è andata a nozze”: la notizia che ha cambiato tutto. Pazzesco..

Non ha ancora fatto il suo debutto in società a causa della pandemia. Doveva avvenire nel marzo dello scorso anno ma tutto è saltato. Proprio lei che è la prima erede, in ordine di successione, nel portare avanti la dinastia. Questo grazie a suo nonno, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, che ha cambiato la legge di successione stabilendo che anche le donne possano salire al trono.

Proprio in Vittoria si ripongono dunque le speranze in un futuro rilancio dell’immagine dei Savoia verso il nuovo millennio.

Sua sorella Luisa, invece, è tre anni più piccola, nata il 16 agosto del 2006. Su di lei le informazioni sono molto poche. Emanuele Filiberto e sua moglie si guardano bene da difenderla e dal non esporla molto visto la sua giovane età.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fedez avverte il figlio Leone: “ci potrebbero arrestare, è illegale”. Il VIDEO fa il giro del web

C’è però un aneddoto sul suo nome molto curioso: tra i vari secondi nomi che ha, oltre a Luisa, compare anche Gavina che sta ad indicare la stima, l’amicizia e la gratitudine nei confronti dei principi di Piemonte e Venezia.