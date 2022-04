Carolina di Monaco: la notizia piena di gioia che la coinvolge e che nessuno si aspettava. È successo davvero

Carolina di Monaco è la componente di una delle famiglie reali più famose e antiche d’Europa e oggi sicuramente ne rappresenta un pilastro fondamentale. Parliamo della dinastia dei Grimani e della prima figlia di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco. Benché terza in ordine di successione al trono, la sorella del Principe Alberto è un caposaldo indispensabile a Palazzo.

Negli ultimi tempi è salita alle cronache per le sue ostilità con Charlene, la principessa triste che è lontana dalla vita reale ormai da diversi mesi a causa di problemi di salute ma anche come spalla importante per il principe anche e soprattutto per la cura dei suoi due bambini.

Ma Carolina non è mai stata immune al gossip, anzi. Con tre matrimoni e diversi flirt alle spalle, ha sempre fatto parlare le cronache rosa di mezza Europa. E ora legato al suo nome si parla ancora di nozze. Cosa sarà mai successo?

Carolina di Monaco e la notizia delle nozze: la verità

Carolina di Monaco negli ultimi tempi è decisamente tranquilla dal punto di vista della sua vita sentimentale. Non è trapelato nulla sulle sue liaison ed i colpi di testa sono episodi che fanno ormai parte del passato.

Oggi si festeggia e scavando nel suo passato un po’ è coinvolta anche lei. Si tratta, infatti, di un matrimonio che in un certo senso la tocca e la chiama in causa. Negli scorsi giorni, infatti, Isabelle Junot ha detto sì. Si tratta della figlia del suo primo marito, Philippe Junot con il quale la principessa è rimasta legata dal 1978 al 1992, anno in cui il sacramento è stato annullato dalla sacra Rota.

Il 2 aprile scorso la giovane ha sposato il marchese di Cubas, Alvaro Falco. Isabelle e Carolina non hanno nulla in comune. La neo sposa è frutto dell’amore tra Junot e una famosa attrice. Lei oggi è una famosa influencer ed una modella per diversi brand di rilievo.

Per quanto si mormora in Europa però, Carolina ed il suo primo marito sono rimasti in ottimi rapporti e di questa nuova unione certamente la sorella di Alberto sarà stata felicissima. Un momento per ripensare a tutta la sua vita e tornare indietro nel passato?