Le parole di Luca Salatino fanno tremare le corteggiatrici di Uomini e Donne: il tronista, di punto in bianco, ha confidato loro quelli che sono i suoi reali sentimenti

Ora che Matteo Ranieri ha abbandonato lo studio assieme alla sua scelta Valeria, sono rimasti solamente Luca Salatino e Veronica Rimondi a portare a termine i rispettivi percorsi intrapresi a Uomini e Donne. Se la tronista, arrivata in trasmissione da poco più di due settimane, è ancora agli inizi, lo stesso non si può dire del celebre collega romano.

Luca, che aveva già due conoscenze avviate con le corteggiatrici Soraia e Lilli, ha inaspettatamente deciso di far scendere un’altra pretendente, con la quale aveva fatto un’esterna venti giorni fa. “Si chiama Aurora e non l’ha potuta vedere in queste settimane per via del Covid“, ha spiegato Maria De Filippi, prima di far scendere la corteggiatrice.

Con l’arrivo di Aurora in studio, la situazione si è fatta subito molto tesa. Ad innervosire Salatino, come se non bastasse, sono state soprattutto le dichiarazioni di Soraia, che se l’è presa neanche troppo velatamente con l’ex tronista Matteo. Luca, a dir poco infervoratosi, ha ammesso davanti a tutti quello che prova per il collega.

Luca Salatino contro Soraia per Matteo Ranieri: “sai cosa provo per lui”. Corteggiatrici spiazzate

Non hanno mai negato di aver instaurato un rapporto a dir speciale, che va ben oltre la semplice amicizia. Luca Salatino e Matteo Ranieri, fin dal giorno in cui si sono ritrovati a condividere l’esperienza di Uomini e Donne, sono apparsi come vere e proprie anime gemelle. “L’amicizia è una forma d’amore, ed è quello che provo“, aveva spiegato il romano nel giorno della scelta del collega.

Proprio alla luce di ciò, Salatino non è affatto riuscito a digerire quanto scritto dalla corteggiatrice Soraia nei riguardi del Ranieri. Nel corso della puntata odierna, la pretendente ha accusato Luca di provare un interesse maggiore nei confronti della nuova arrivata Aurora, con la quale il feeling si è dimostrato più che travolgente.

Di fronte alle rimostranze di Soraia, il tronista non ha mancato di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “A me non è piaciuto quello che hai scritto sui social nei confronti di Matteo“, ha tuonato Luca, restituendo le accuse al mittente. La corteggiatrice, che in questi mesi ha legato particolarmente con Federica Aversano, sarebbe colpevole di aver esternato pubblicamente qualcosa di offensivo nei riguardi di Ranieri.

“Ho scritto che ha scansato un fosso, ed è quello che penso” – ha ribadito con convinzione Soraia, mentre Luca rimaneva incredulo ad ascoltarla – “Non hai pensato a quello che provo io, hai visto il legame forte che ho con Matteo?“. La corteggiatrice, sorda alle proteste di Luca, non sembrava affatto pentita delle proprie azioni.

Una questione su cui Salatino è parso irremovibile, e che ha spinto Maria De Filippi ad intervenire con prontezza. “Come tu sei legato a Matteo, lei è legata a Federica“, ha constatato la conduttrice, ma il tronista non è apparso minimamente convinto delle sue spiegazioni. Per il romano, Soraia gli avrebbe mancato di rispetto attaccando Ranieri con quelle parole.

Una questione su cui i due non mancheranno di tornare a scontrarsi. Nonostante l’attrazione tra Luca e Soraia sia palese, l’avversione che la corteggiatrice nutre per il Ranieri potrebbe rappresentare un vero ostacolo a questa conoscenza.