Una donna è morta questa mattina a Roma dopo essere stata investita da una Jeep ad un incrocio su via Pontina, in zona Eur Spinaceto. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Drammatico investimento questa mattina a Roma. Una donna, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta ed uccisa da una Jeep lungo via Pontina, in zona Eur Spinaceto. Ancora da determinare anche le dinamiche dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno potuto solo appurare il decesso della vittima, e gli agenti della Polizia Locale che si stanno occupando delle indagini sul caso.

Roma, drammatico incidente all’alba sulla Pontina: donna investita e uccisa da una jeep

Tragedia all’alba di questa mattina, martedì 5 aprile, a Roma. Intorno alle 5:30, una donna è stata investita da un veicolo all’incrocio tra via di Vallerano e via Pontina, nel quartiere dell’Eur Spinaceto.

Non si conosce ancora l’identità della vittima, ma stando alle primissime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione de Il Quotidiano Nazionale, si tratterebbe di una senzatetto di età compresa tra 45 ed i 50 anni. La donna sarebbe stata centrata in pieno da un Suv, una Jeep Renegade alla guida del quale si trovava un uomo di 47 anni.

Sul posto, dopo la segnalazione, si è precipitata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. Purtroppo, però, per la donna investita era ormai troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte che sarebbe sopraggiunta per i gravi traumi riportati nell’incidente.

Intervenuti, come da prassi, gli agenti della Polizia Locale dell’VIII gruppo Tintoretto che hanno immediatamente provveduto ad effettuare i rilievi per risalire alla dinamica esatta del sinistro ed identificare la vittima. Quest’ultima, riportano i colleghi della redazione de Il Quotidiano Nazionale, pare fosse sprovvista dei documenti d’identità al momento della tragedia.

