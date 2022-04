L’imprenditrice ieri ha pubblicato uno scatto che racconta la sua voglia di ripartire dopo il brutto infortunio di un mese fa in montagna.

Questo non è un buon momento per la salute di Valentina Ferragni. Prima il carcinoma e i fibromi poi un mese fa un brutto incidente sulla neve con una caduta rocambolesca mentre sciava assieme al fidanzato Luca Vezil in Svizzera.

Inizialmente sottovalutato il dolore, quella caduta ha causato invece più conseguenze di quanto immediatamente rilevabile, tanto che oggi la giovane imprenditrice è costretta ad indossare un bustino per sostenere la postura.

La notizia è stata data da Valentina non appena si è sottoposta ad accertamenti: “Ancora 3 settimane di bustino e poi finalmente potrò tornare ad allenarmi. Ps. alla fine la risonanza magnetica ci aveva preso giusto, ho il coccige rotto”.

La voglia di rimettersi in pista con nuove attività ed allenamenti però è tanta, tanto che ieri si è fatta scattare una foto che dimostra questa sua natura ribelle.

Valentina Ferragni non teme il dolore, la foto è incredibile

Con tanto di messaggio su Instagram che la rimprovera, Francesca Ferragni sembra ricordare alla sorella minore di dover rallentare e stare attenta alla sua salute.

“Vale il coccigeeeee”, scrive la quasi neo mamma a Valentina che nello scatto da oltre 68mila like è ripresa all’interno di una discoteca di Milano accanto al palo da pole dance al centro della sala. Indossa jeans scuri a vita alta, camicetta corta bianca crop top e décolleté griffate con maxi cristalli sulla punta.

Accenna un passo di danza mentre afferra con la mano sinistra il palo ed alza il piede della gamba destra quasi volesse darsi l’input di un salto solo pensato e mai concretizzato.

Femminile, seducente e bellissima. Una giovane donna che in pochi anni ha saputo tirare fuori le unghie e si è dimostrata veramente per quello che è. Ovvero una sorella Ferragni in grado di vincere sopra ogni cosa, anche il dolore fisico che la sta opprimendo in questi giorni ma sopra cui lei invece scherza e ironizza con il suo sorriso migliore.