Damiano David e Giorgia Soleri, il commento inaspettato. “Che coatti…”

Un commento del tutto inaspettato quello apparso sotto la foto di una delle coppie più amate del momento, quella composta dal leader dei Maneskin e dall’influencer Giorgia Soleri

E’ davvero un momento d’oro per il frontman dei Maneskin e per tutto il resto del gruppo. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono i quattro giovanissimi e talentuosi componenti della band che, successo dopo successo sta scalando tutte le classifiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Se ti presenti così ci fai svenire!”, Michelle Hunziker pronta per LOL 3 con una mise senza precedenti – FOTO

Il gruppo è pronto a partire a breve per un lungo tour mondiale che conta già diverse tappe sold out. Un periodo ricco di successi e soddisfazioni dunque per il cantante Damiano. Il successo non riguarda solo il piano professionale ma anche la vita privata, in particolare quella sentimentale.

Damiano David e Giorgia Soleri sempre più innamorati, ma spunta un commento che spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Harry Styles, il significato di “As It Was”: parla l’artista, la rivelazione del dettaglio inedito

Da diversi anni Damiano David è legato all’influencer Giorgia Soleri. La giovane donna si è fatta conoscere in questo periodo per la sua battaglia contro la vulvodinia, malattia che la accompagna da sempre; la Soleri ha trovato ora il coraggio di parlarne pubblicamente così da diventare punto di riferimento per tutte le donne che si riconoscono nella sua situazione. I due stanno insieme ormai da molto tempo e il loro rapporto diventa sempre più solido, grazie alla condivisione di ogni momento e al sostegno reciproco.

Damiano si trova ormai da tempo a Los Angeles, diventata una vera e propria seconda casa per la band; la sua dolce metà, per potergli stare vicina, ha deciso di raggiungerlo per trascorrere del tempo insieme. Ed è proprio da una spiaggia di Los Angeles che proviene il loro ultimo scatto postato dal cantante sul social Instagram. Una foto di loro due accompagnata dalla frase: “Con te è tutto più divertente“. Ai fan più attenti non è però sfuggito un bizzarro particolare. Sotto la foto è apparso un commento, lasciato proprio dalla fidanzata, che dice: “Madonna che coatti“. Un commento ironico e affettuoso al tempo stesso che sottolinea la forte complicità tra i due.