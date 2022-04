Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente si sposano, arriva la data definitiva del grande giorno

Dopo tanto rimandare alla fine l’ex velina ed il campione di nuoto stanno per convolare a nozze, la confessione rilasciata in anteprima a “Verissimo”.

Si sono sposati lo scorso 12 maggio con rito civile ed in piena pandemia, un momento che non volevano più attendere visto che le restrizioni legate al Covid avevano impedito loro (come a milioni di altre coppie di fidanzati) di poter celebrare il grande giorno accanto ad amici e parenti.

Alla fine però è bene quel che finisce bene e anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini potranno convolare a nozze religiose come hanno sempre sognato. L’annuncio è stato dato in diretta tv ieri durante la loro doppia intervista nel salotto di “Verissimo” accanto ad una Silvia Toffanin decisamente emozionata per loro.

Sveliamo quando la data e dove si terrà la giornata speciale dei due novelli sposini.

Giorgia e Filippo: “Non vogliamo più rimandare o essere scaramantici”

Nonostante la paura e la tanta diffidenza, alla fine, spinti dalla padrona di casa hanno fatto coming out e hanno ammesso tutto.

“Avevamo deciso di non dire la data, anche un po’ per scaramanzia, ma siccome non siamo riusciti comunque a sposarci in chiesa, abbiamo deciso di annunciarla pubblicamente“, spiega Giorgia Palmas intervenendo per prima.

“Volevamo rimanere il più possibile vicini alla data del matrimonio civile” aggiunge però il marito civile ed ex campione di nuoto Filippo. “Sarà una giornata molto intensa e questa volta sono tutti invitati, amici e parenti“.

La data scelta è il 14 maggio e finalmente la ex velina potrà vedere realizzata la mega festa con party incluso che aveva pensato per loro due. Anche il bellissimo abito potrà vedere la luce dopo oltre 2 anni dal momento della scelta in atelier.

A farle da testimone, l’ex collega di “Striscia” la notizia Elena Barolo, mentre Filippo ha scelto il miglior amico Fabrizio. Sul luogo delle nozze non si sono però sbilanciati, immancabili però come paggette le loro figlie, Mia nata un anno e mezzo fa e Sofia, 13 anni, nata dalla relazione di Giorgia con l’ex calciatore Davide Bombardini.