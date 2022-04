“L’Eredità”, tensione in studio: campionessa in lacrime, cosa è successo?

Nell’ultima puntata del game show di Rai 1 la campionessa Claudia è scoppiata in lacrime lasciando sbigottito il conduttore e il pubblico a casa.

Si tratta di uno dei programmi più longevi di tutta la tv, tanto che dal 2002, anno della sua prima puntata, “L’Eredità” ha cambiato moltissimi conduttori e campioni ma il suo format è rimasto invariato e fedele sempre all’originale.

La comicità dei padroni di casa e la simpatia, nonché preparazioni dei vari volti che hanno tentato la fortuna nel gioco, sono un vero spasso per il pubblico a casa che poi si appassiona ed entra in empatia con loro tifando affinché il montepremi venga raggiunto.

Nel corso degli anni moltissime inoltre le gag e sci scivoloni in diretta, nonché vincite astronomiche ma anche momenti di tensione ed emozione alle stelle. È il caso, quest’ultimo, di quanto accaduto nell’ultima puntata andata in onda, che ha visto al campionessa in gara Claudia scoppiare in un pianto fragoroso. Cos’è successo? Anche Insinna si è commosso…

Claudia in lacrime, spiazza alla ghigliottina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⭐La Ghigliottina⭐ (@ghigliottina_eredita_rai1)

La ragazza alla manche finale della ghigliottina ha infatti vinto nella scelta della parola finale, “Prossimo”, che le ha permesso di raggiungere la felice cifra di 80mila euro. Un risultato stupefacente che la ha anche consentito di classificarsi tra le concorrenti più veloci, dall’inizio della sua avventura nello show, a portare a casa una cifra simile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Carlo Verdone torna nei luoghi dove girò il famoso film Borotalco. La FOTO che emoziona tutti

La commozione è stata tanta che lei ha iniziato a piangere a dirotto consolata da Insinna che estasiato per la sua bravura si complimentava ed esultava per/per lei. In studio sono arrivati anche i professori Andrea Cerelli e Samira Lui che hanno brindato alla vittoria.

Lei si è giustificata spiegando che “ha la lacrima facile”, ma questo poco ha importato al pubblico a casa che ha esultato felice, commosso da questa ragazza così coraggiosa e allo stesso tempo umile e diretta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Chiara Ferragni, la rivelazione che spiazza: “Ho dei problemi, la pelle..”

Vedremo anche stasera Claudia, e dopo la vittoria di ieri ora le aspettative sono alle stelle. Chissà se replicherà la ghigliottina ancora una volta. Sono in moltissimi a tifare per lei, l’appuntamento è sempre dalle 18.45 fino alle 20 su Rai 1.