Lory Del Santo è una delle concorrenti insieme al suo attuale fidanzato, della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La vita di Lory è spesso argomento di conversazione nei salotti televisivi, che sia per la sua carriera o per le sue relazioni passate, la Del Santo continua negli anni ad essere protagonista delle cronache rosa, insieme ai suoi fidanzati giovani e brillanti.

L’attuale fidanzato si chiama Marco Cucolo ed insieme sono partiti per l’avventura all’Isola dei Famosi dove partecipano come coppia e quindi come un solo concorrente. Lory come tutti ricorderanno, ha alle spalle delle relazioni passate, una in particolare è quella con Silvio Sardi, il produttore cinematografico. I due hanno avuto un figlio, il giovane Devin che ha conosciuto il papà quando era già grande visto che dai racconti di Sardi durante un’intervista, Lory sarebbe scappata con il piccolo dopo poco dalla nascita, creando cosi una forte frattura tra Devin e il suo papà.

Silvio Sardi racconta un retroscena del suo rapporto con il figlio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amadeus, spunta la FOTO di Alice Sebastiani da piccola: tale e quale al papà

In un’intervista Sardi ha raccontato che purtroppo con il figlio non ha un rapporto vissuto in quanto i due si sono visti un paio di volte quando il produttore è stato in Italia. Lory parlando di Devin ha raccontato che il ragazzo si è voluto allontanare anche da lei e dal suo attuale fidanzato per dedicarsi alla sua passione per la fotografia.

Sempre nel corso dell’intervista fatta da Sardi, l’ex compagno della Del Santo ha raccontato anche che nelle poche volte in cui ha visto il ragazzo a Miami nella sua casa insieme agli altri figli, questo si trovava in una situazione delicata vista la morte del fratello Conor, avuto dalla relazione tra Lory ed Eric Clapton. Sardi ha dichiarato: “Di sicuro è stato un dolore fortissimo, Lory avrà una ferita dentro che non guarirà con nulla e questo mi dispiace molto. La sua scelta al tempo di partecipare al Grande Fratello Vip dopo il lutto non la giudico, ognuno fa come si sente“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Grandiosa” Laura Pausini presenta il suo film in una serata speciale, tra ospiti e sorprese