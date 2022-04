La bellissima ex gieffina Valentina Vignali ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una carrellata di foto scattate a New York.

La talentuosa cestista italiana si è superata con il suo ultimo IG post: il web è in totale subbuglio!

Nelle immagini Valentina indossa un giubbotto nero, un paio di scarpe da ginnastica, dei pantaloni lunghi, una borsetta ed una canottiera molto aderente, sotto alla quale la Vignali non porta il reggiseno: gli zoom si sono sprecati!

Le foto sono state scattate all’ultimo piano di un grattacielo vetrato, dal quale si vede tutta New York: il panorama è mozzafiato ma lei lo è di più!

Nel primo scatto del post, la splendida trentenne viene immortalata a figura intera, mentre posa in piedi con uno smagliante sorriso sul viso e lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera: mai vista tanta bellezza tutta insieme…

Siete pronti a vedere le immagini più scoppiettanti del secolo? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Valentina Vignali, un trionfo di bellezza, fascino e stile: guardarla è una gioia immensa per gli occhi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Wanda Nara, anche in pantaloncini e maglietta è da urlo: “Sei troppo di alto livello” – FOTO

Non c’è dubbio: la bellezza magnetica di Valentina, chiamata dagli amici “Vignalona” per via della sua altezza, tiene tutti incollati allo schermo!

Nella lunga didascalia del post, la magnifica modella ha raccontato alcuni dei suoi momenti ricchi di emozioni: “È stata una giornata incredibile, che difficilmente dimenticherò”.

Le foto hanno avuto un boom di visualizzazioni, condivisioni, messaggi, mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Vorrei essere il tuo ragazzo“; “Che spettacolo” oppure “Sempre bella”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tina Cipollari sconvolge tutti: “Ho amato solo una volta nella vita e non era il padre dei miei figli…”

Una cosa è certa: la strepitosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ è il mix perfetto tra bellezza, classe, carisma e personalità.