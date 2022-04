Wanda Nara, anche in pantaloncini e maglietta è da urlo: “Sei troppo di alto livello” – FOTO

Il fascino speciale e senza limiti di Wanda Nara si esprime anche in un look di semplicità totale: la showgirl argentina lascia senza fiato

Praticamente da sempre, Wanda Nara è una delle bellezze più seguite sui social. Naturale, vista la notorietà che ha acquisito e la sensualità provocante di cui è capace, che sortisce sempre un certo effetto.

Diventata celeberrima nel nostro paese anche per motivi calcistici, per essere la moglie e agente di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter, su Instagram conta la bellezza di undici milioni e mezzo di followers. E’ insomma assurta al ruolo di star planetaria e di vera e propria icona di sensualità esplosiva.

Pur essendo volata a Parigi ormai tre anni fa in compagnia del suo uomo, per seguirlo al Psg, in Italia non è mai stata dimenticata. E continua ad infiammare le fantasie e la passione degli ammiratori, con un fare sempre seducente all’ennesima potenza.

Mai come questa volta, Wanda ci dimostra tutto il suo fascino esplosivo. Anche con una foto ‘normale’, in cui indossa un abbigliamento che più casual non si può, lascia comunque il segno, scatenando immediatamente l’ammirazione dei fan.

Wanda Nara, le basta pochissimo per infiammare Instagram: anche senza effetti speciali è divina

In pantaloncini e maglietta, Wanda riesce a esprimere ugualmente una carica provocante con pochi eguali. Il primo piano strappa applausi in ogni dove, in pochissimi minuti è un fiorire di like e commenti sotto il suo post.

Una immagine in cui c’è tutta la bellezza prorompente di Wanda e si conferma il suo tocco magico, nell’attirare l’attenzione di chi la segue da tempo con grande affetto. Sguardo magnetico e che non ammette repliche, lineamenti raffinati, espressione maliziosa che fa sognare ad occhi aperti.

Un ennesimo trionfo insomma per una delle regine assolute del web. Wanda non tradisce mai e quando c’è, si sente, eccome.