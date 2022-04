Mercedesz Henger inarrestabile sui social network: la showgirl ha arricchito il suo profilo IG con un nuovo scatto da paura.

Instagram è indubbiamente uno dei social network più utilizzato e scaricato al mondo. Tutti amano trascorrere del tempo sul noto servizio di rete sociale: è possibile condividere fotografie, aggiornare le stories e pubblicare reels. Anche i personaggi del mondo televisivo e celebrità dello spettacolo lo usano a tempo pieno, creando di fatto un filo conduttore con i fans.

Mercedesz Henger ha ovviamente un profilo IG seguitissimo: con i suoi 780mila followers, vanta numeri che fanno rabbrividire anche alcune influencer. Memi, con un corpo come il suo, riesce sempre ad infuocare il web condividendo fotografie da sballo. Poco fa, la giovane figlia di Eva Henger ha postato un’immagine in cui indossa un body vietato ai minori.

Mercedesz Henger, body vietato ai minori: corpo scultoreo, che forme!

Mercedesz Henger ha un talento unico: riesce a far bloccare il mondo dei social network con una facilità imbarazzante. La showgirl, infatti, pubblica con grande frequenza contenuti a dir poco fenomenali in cui mette in mostra il suo corpo stupefacente. La classe 1991 ha ereditato da sua madre tutta la bellezza, il fascino e la sensualità. Tra le due, lo ricordiamo, il rapporto è ormai distrutto da tempo: nel corso di varie interviste continuano a battibeccare e ad offendersi.

Memi, in ogni caso, trova sempre il modo per catturare le attenzioni del suo pubblico. Poco fa, la 30enne ha postato una serie di immagini pazzesche in cui indossa un body non legale. Il suo seno straborda paurosamente, lasciando di stucco il pubblico. Come se tutto ciò non bastasse, la figlia di Eva piazza in primissimo piano anche il suo stacco di coscia imperioso. La ragazza ha i capelli coperti da un asciugamano e scherza con la didascalia. “5 minuti e sono pronta”, ha scritto riferendosi al fatto che le donne impiegano sempre tantissimo tempo per prepararsi. Ancora una volta, Mercedesz fa il pieno di likes e di commenti.