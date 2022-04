“Un Posto al Sole”, Marina prende una decisione e cambia la sua vita

Un Posto al Sole: dopo dei mesi particolarmente difficili, Marina Giordano ha deciso di dare una sterzata importante alla sua vita di coppia con Fabrizio

Marina Giordano ha vissuto un anno davvero molto intenso all’interno di Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando è tornata da Londra, dopo essersi sposata con Fabrizio Rosato. Pensava finalmente di aver trovato quell’amore che aveva cercato per tutta la vita, in Inghilterra insieme erano stati felici, ma tornati a Napoli tutto è andato a rotoli.

Fabrizio ha avuto dei problemi sul lavoro, ma soprattutto si è molto ingelosito del rapporto che Marina continua a coltivare con il suo ex Roberto Ferri. In ogni caso non faceva male a nutrire dei dubbi, perché infatti Marina e Roberto si sono lasciati andare ancora una volta alla passione. Dopo l’accaduto, l’imprenditrice ha deciso di scappare via con suo marito.

Un Posto al Sole: Marina e Fabrizio si ritrovano davanti ad un bivio

Marina sa benissimo che il suo amore per Roberto non finirà mai, ma è anche abbastanza matura da sapere che i due si sono persi e ritrovati troppe volte e che la loro storia ha un aspetto tossico impossibile da ignorare. Roberto, infatti, ha deciso di superare la faccenda e di continuare la sua frequentazione con Lara.

Marina, però, non sta riuscendo bene a recuperare il suo matrimonio con Fabrizio come avrebbe pensato. Per questo motivo, deciderà di prenderlo da parte e di fargli capire che sono davanti ad un bivio importante: devono decidere se continuare a provare a salvare quello che hanno vissuto in questi anni di folle amore, o se è arrivato il momento di lasciarsi andare per sempre.

La vita di Marina potrebbe cambiare per sempre: se dovesse decidere di tornare single, riprenderà ufficialmente il suo lavoro a Napoli ma soprattutto sarà di nuovo a stretti contatti con Roberto. E, a quel punto, tra loro due potrebbe succedere davvero di tutto.