Uomini e Donne si prepara ad un incredibile colpo di scena: il finale di stagione si sta avvicinando e non ci risparmierà delle sorprese

Ida Platano è una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Da un po’ di mesi ha deciso di rimettersi in gioco per provare a trovare l’amore, ma chi la conosce da anni sa quanto sia stato difficile per lei riprendere in mano la sua vita. Ida, infatti, ha amato solo un uomo da quando è cominciata la sua avventura con Maria De Filippi: stiamo parlando, ovviamente, di Riccardo Guarnieri.

I due si sono conosciuti un bel po’ di anni fa proprio all’interno del programma e hanno vissuto un amore folle, intenso, pensavano di riuscire a stare insieme per sempre, ma i loro problemi hanno scatenato una forte crisi che si è ripetuta più volte nel corso degli anni. Alla fine, hanno deciso di prendere due percorsi completamente differenti.

Uomini e Donne: il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre

Per Ida non è stato affatto facile superare la loro rottura, è stata in terapia per molto tempo perché non riusciva più a fidarsi degli uomini. Qualche volta i loro percorsi si sono nuovamente incrociati all’interno del programma, come lo scorso anno, quando Riccardo decise di cominciare una frequentazione con Roberta.

I due si conoscevano da molti anni ma non si erano mai visti in quel modo, dal momento che erano entrambi impegnati in altre relazioni. Riuscirono ad innamorarsi sotto ai riflettori, ma la loro storia non ha avuto un futuro: ad oggi hanno intrapreso entrambi due percorsi di vita differenti.

Ora che Ida ha ricominciato a mettersi in gioco, però, qualcosa potrebbe cambiare: Riccardo, infatti, sta a momenti per tornare nel programma di Maria De Filippi.

Come reagirà Ida nel rivederlo? Sappiamo che Riccardo, appena tornato, avrà subito modo di uscire con delle nuove donne. La sua ex, invece, starà lì ferma a guardare o proverà a tornare con lui?