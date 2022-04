Francesca Fialdini, su Instagram gli scatti più belli. Chi lo avrebbe mai detto: lo ha fatto davvero ed i fan esultano

Tutto pronto per un nuovo programma di infotainment che forse fino ad ora non si era mai visto. Partirà domani sera, su Rai 1, sotto la guida di Francesca Fialdini e Francesco Gabbani. Si tratta di “Ci vuole un fiore”, la trasmissione dedicata ai temi della sostenibilità per sensibilizzare il pubblico a casa, in modo allegro e divertente, sull’emergenza ambientale.

Due toscani doc che hanno scelto il green come filosofia di vita che cercheranno di mandare dei messaggi semplici ma importanti verso la consapevolezza ambientale e la necessità della transizione ecologica. Si ballerà, si canterà e si farà tanta ironia ma in studio ci saranno anche tanti ospiti qualificati e scienziati autorevoli.

Una nuova sfida dunque per Francesca che si prepara ad arrivare in prima serata su Rai 1 con un compagno di viaggio molto speciale. Nel frattempo però festeggia e si mostra in una versione alquanto inedita.

Francesca Fialdini insieme a lui: le FOTO

Un abbraccio e poi un bacio, dolce, sensibile, eterno. È questo quello che ci regala Francesca Fialdini su Instagram con il suo ultimo post. Uscita finalmente allo scoperto con la sua dolce metà? Nient’affatto!

Da tempo la giornalista è felice accanto ad una persona ma di parlarne e mostrarla non se ne parla assolutamente. Per ora i fan dovranno accontentarsi dell’abbraccio e del bacio rivolti a suo fratello nel giorno del suo compleanno.

I due sono a cena insieme e la conduttrice di “Da noi.. a ruota libera” ne ha approfittato per immortalare questo momento di gioia e spensieratezza condividendolo poi con il suo pubblico social.

“Fratellino con barba compie 35 anni… ché la diritta via era smarrita! Siamo opposti in tutto e per tutto, non è magnifico? ♥️”. Queste le parole scherzose, ma piene di amore, che Francesca ha aggiunto ai due scatti pubblicati.

Suo fratello ha i tratti decisamente più scuri dei suoi. Capelli, barba e occhi castani rispetto alle nuance più dolci della giornalista. Tantissimi i commenti per lei e gli auguri per suo fratello, tra tutti spicca: “Sorella magnifica fratello fortunato😍😍👏👏❤️”.