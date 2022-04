Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tra di loro un ritorno di fiamma? È questo quello che si chiedono i fan ma i dettagli dicono tutto

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati una delle coppie più chiacchierate dello showbitz degli ultimi tempi. La loro separazione, annunciata a gennaio, ha suscitato tanto clamore con pettegolezzi, indiscrezioni e supposizioni che si sono susseguite a ruota libera.

Prima il tradimento di lui, poi il ritorno di fiamma di lei con l’ex Eros Ramazzotti, il bacio in tv che ha alimentato il gossip e la paparazzata della conduttrice Mediaset con il medico, ex gieffino, Giovanni Angiolini.

Insomma di cose se ne sono dette e stradette ma cosa ci sarà di vero in questo marasma? I fan vorrebbero saperlo ma intrufolarsi nelle trame di questa relazione è davvero difficile. Ora addirittura c’è chi dice che ci possa essere un ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso, sarà proprio così?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: che combinano?

I fan più attenti e accaniti lo avranno sicuramente notato tramite i social, per tutti gli altri ci ha pensato Diva e Donna. Parliamo di un probabile ricongiungimento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, infatti, si sono fatti vedere insieme in pubblico, in un evento automobilistico in Franciacorta organizzato proprio dal rampollo di casa Trussardi.

Tra i presenti anche Michelle con le figlie. Impossibile non notare una certa sintonia e complicità tra i due. Un momento di distensione dopo diverse settimane dell’annuncio ufficiale del loro addio o una sorta di ripensamento?

I due potrebbero avere un ritorno di fiamma? È questo quello che si chiedono in molti e tornano a sognare con Michelle e Tomaso insieme che ridono e scherzano come se nulla fosse mai successo.

Peccato però che l’idillio viene subito rotto da un altro particolare social che non può essere trascurato. Ieri, infatti, è stato il compleanno dell’imprenditore bergamasco e tra i tanti auguri social ricevuti manca quello che forse fa più male.

Non c’è traccia, infatti, degli auguri di Michelle e nemmeno di sua figlia Aurora. L’unico che “si è ricordato” di lui è Goffredo, il fidanzato di Aurora nonché collaboratore professionale di Trussardi. Un segno di gelo assoluto dopo le immagini degli scorsi giorni. Un modo forse, da parte di Michelle, di mettere i puntini sulle i?

Tomaso per il compleanno della conduttrice aveva fatto giungere gli auguri all’ex, gesto che ha fatto pensare ad un rapporto pacifico e disteso tra i due. Ora però Michelle non ha ricambiato alzando un muro.